Si el primer paso para no volver a cometer un error es reconocerlo, Eugeni ha dado ese paso más que de sobra tras el mal partido del Real Zaragoza ante el Burgos, saldado con un empate que no certificó la permanencia matemática y puso la promoción más imposible de lo que ya estaba. "Llevábamos hasta el domingo una línea bastante regular, con buenos encuentros. Contra el Burgos fue un partido malo, horrible, para mí de los peores que he vivido aquí en el Real Zaragoza y eso no puede volver a pasar. Tenemos que ir con la ambición de ganar todos los partidos bonitos que nos quedan, hay que hacerlo por el club, por nosotros y por la afición", asegura el centrocampista tarraconense, indiscutible para JIM desde su llegada.

Ha repetido en su presencia ante los medios en varias ocasiones que la única mentalidad que debe tener el equipo es la de ganar en una recta final sin alicientes clasificatorios, a 11 puntos de la promoción cuando restan 15 por jugarse y con esa renta sobre el descenso. “Hay que mejorar y afrontar estos partidos como finales porque nos debemos al club y a la gran afición que tenemos y hay que salir con mentalidad ganadora, eso es lo que haremos”, sentencia Eugeni, que no quiere mirar al próximo año, aunque él, con contrato hasta 2024, tras llegar en enero es de los que tienen la continuidad más asegurada, pero un proceso de compra ya culminado y el más que factible relevo en la dirección deportiva no permiten asegurar nada en ese aspecto: “Tenemos que centrarnos en estos cinco partidos que quedan. Luego ya a ver qué pasa, pero hay que hacer las cosas bien ahora".

"Cualquier rival te puede hacer daño y te puede ganar y hay que salir a competir todos los partidos independientemente del enemigo, porque somos el Real Zaragoza”

Ese mal partido ante el Burgos, donde el equipo bajó el nivel de revoluciones y tuvo menos intensidad que otros días es un mal precedente cuando asoma el sábado el líder, un Eibar que es el mejor local de la categoría, con 41 puntos en casa de 54 posibles. "Cualquier rival te puede hacer daño y te puede ganar y hay que salir a competir todos los partidos independientemente del rival, porque somos el Real Zaragoza”, insiste, con la idea de ser competitivos hasta el final, en un Zaragoza que, no se olvide, solo ha perdido uno de sus últimos 10 choques y se va a medir a equipos con mucho en juego y con otros rivales pendientes de lo que hagan. “Más por lo que se juegan otros es más una responsabilidad por el escudo que llevamos, tenemos que salir a ganar y el rival nos exigirá dar el máximo nivel porque si no, nos pueden pasar por encima y es lo que no queremos, tenemos que ir a por el partido desde el minuto uno".

"A lo mejor me encuentro más cómodo un poquito arriba, con más llegada y peligro en el área rival. Pero donde me ponga el míster estoy bien"

En los últimos encuentros JIM ha situado al centrocampista en el doble pivote, junto a Zapater, cuando al principio, en su llegada, jugó más cerca del área, en una posición donde su capacidad técnica y su último pase lucen más. “A lo mejor me encuentro más cómodo un poquito arriba, con más llegada y peligro en el área rival. Pero donde me ponga el míster estoy bien y al final me tengo que adaptar a cualquier posición", resume, solo con un ligero toque reivindicativo que no esconde que Eugeni se siente importante en este Zaragoza, donde lleva 12 titularidades consecutivas, sin completar ningún partido eso sí, pero ha estado en el once en todos los choques desde que llegó, salvo en Ibiza, cuando estaba recién aterrizado tras su salida del Arouca luso. "Estoy, desde el primer día, muy bien en la ciudad y en el equipo, muy a gusto. Desde el primer día me acogieron genial. Me siento importante, que es lo que un jugador necesita y quiero seguir siéndolo".