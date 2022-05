Cristóbal Soria: "Al Real Zaragoza se le echa mucho de menos en Primera, su sitio natural"

Cristóbal Soria es uno de los protagonistas del Partidazo de Youtubers 2 que, organizado por DjMaRiiO, se jugará el 4 de junio en La Romareda y para el que ya hay vendidas 10.000 entradas. Más que célebre delegado del Sevilla durante 12 años por su carácter y su pasión, ahora es una de las estrellas de 'El Chiringuito de Jugones' que dirige Josep Pedrerol.

¿Por qué el árbitro del 'Partidazo de Youtubers'?

Yo fui árbitro hasta de Segunda B, colgué el silbato para ponerme la chaqueta y la corbata de delegado del Recreativo. Siempre que me llaman para este tipo de eventos mi predisposición es absoluta para volver a vestirme de colegiado, que es una cosa que me encanta.

Antes estos partidos eran entre veteranos de los equipos y ahora son de youtubers. Es revelador…

Pero esto ya no es noticia, es confirmar una tendencia que vino para quedarse hace tiempo. Son formas actuales de comunicación y todo va evolucionando en esa dirección. DjMaRiiO por ejemplo es un referente en este camino de las nuevas formas de comunicar y su tirón y enganche son absolutos. Es muy de valorar el trabajo que hace.

¿Sabe Cristóbal Soria jugar al FIFA en la ‘play’?

Sí, claro. Soy experto en ese juego. De vez en cuando hasta gano partidos (sonríe).

"Me habría costado mucho trabajo creer en 2012, cuando era delegado del Sevilla, que ahora estaría de tertuliano en 'El Chiringuito'"

De delegado del Recre y sobre todo del Sevilla a tertuliano y a ser una estrella televisiva. ¿Cómo ha llevado ese proceso?

Pues no te das cuenta. Un día ves que te han enseñado la puerta de salida de lo que había sido tu función en el Sevilla hasta 2012, tras doce años allí, y te ofrecen la oportunidad de ponerte delante de las cámaras y eso se acaba convirtiendo en tu trabajo. Al principio lo haces como una forma de mantener viva la llama por el fútbol y, sin saber muy bien cómo, ves que se convierte en tu nueva fuente de ingresos y de trabajo.

Si a usted en el 2012 al salir del Sevilla le dicen lo que está viviendo ahora, diez años después, ¿se lo hubiera creído?

Me habría costado mucho trabajo creerlo, sin duda.

¿Cree que ‘El Chiringuito’ está cambiando la manera de ver el fútbol en España?

No es que esté cambiando esa manera de verlo, es que ya lo ha hecho. El matiz verbal es incorrecto. Ha cambiado la manera de hacer periodismo deportivo de una forma radical. Históricamente en España las doce de la noche era la hora de la radio y ahora se ha cambiado por el mando a distancia en la mano y por una nueva forma de ver el periodismo deportivo que trae ‘El Chiringuito’.

"El que me conozca bien sabe que no soy de teatro, vivo mi vida así durante 25 horas al día, con pasión e intensidad. Una pose no sé ni qué es"

¿Hasta qué punto hay teatro o hay verdad en las disputas de los tertulianos?

Yo puedo hablar por mí. El que me conozca bien sabe que no soy de teatro, vivo mi vida así durante 25 horas al día, con pasión e intensidad. Una pose no sé ni qué es.

Usted ha sido sevillista toda la vida, pero en los últimos tiempos se le identifica como muy próximo al Barcelona.

Yo no soy sevillista, soy enfermo del Sevilla Fútbol Club. Y no he adoptado ningún otro equipo, pero como todos que amamos este deporte, como toda la gente de orden, le tengo devoción a su ‘Santidad’ Leo Messi. La pasión que siento por él traspasa todas las fronteras, pero no solo yo, cualquiera que medianamente quiere este deporte.

¿Es el mejor futbolista que recuerda haber visto?

Para mí lo es. Y no solo por los recuerdos. Maradona, por ejemplo, jugó en el Sevilla, pero lo de Leo no es normal. Ha tirado todas las barreras y puertas y nos ha hecho disfrutar del fútbol de una manera que nos convierte en privilegiados por haber sido contemporáneos de él.

"Todavía me estoy riendo y ya ha pasado una semana, con lo de Mbappé, por cómo han doblado la cara los gurús con el tema"

¿Cómo ha vivido la negativa de Mbappé al Real Madrid?

Todavía me estoy riendo y ya ha pasado una semana, por cómo han doblado la cara los gurús con el tema.

Lo que es innegable es el espíritu competitivo del Real Madrid.

Pero esto no es nuevo. El Madrid, y no de ahora ni del ADN actual ni nada de eso, siempre compitió de una forma magnífica. Está de moda hablar de ese ADN en estos últimos meses, aunque también le digo que si vas perdiendo en el 90 y con ocasiones del rival y al final ganas, no hablaría tanto yo de eso sino más bien de suerte.

¿Cómo ve al Zaragoza desde la distancia?

Con el deseo y la añoranza de que vuelva a su sitio. Lleva años jugando con fuego, con la posibilidad de caerse del fútbol profesional, lo que sería tremendo. Ahora se están asentando las bases de un nuevo proyecto y lo único que le puedo desear es que vuelva a Primera, a su sitio natural, a pelear por cosas importantes en la élite. Se le echa de menos, joder. Mucho…

El Sevilla y el Zaragoza son clubs de similar tamaño histórico y de masa social y sin embargo ahora están a años luz.

Como instituciones han ido muy parejas en toda la historia, pero el Sevilla en los últimos 15 años ha demarrado de una forma tremenda y se ha ido para arriba y nadie de los clubs de su tamaño le ha podido seguir.

Y todo empezó con un ascenso de Segunda en 2001. Desde entonces, el Zaragoza bajó dos veces para subir al curso siguiente y la última, en 2013, para no volver aún.

Sí, pero detrás del Sevilla había una solidez institucional y del proyecto y eso en el Zaragoza ha brillado por su ausencia. El Zaragoza sigue debatiéndose con su existencia, con muchos apuros económicos, y sin embargo el Sevilla está entre los grandes de España y de Europa.

"Recuerdo la primera vez en La Romareda con el Sevilla tras ascender en 2001, con nuestro querido y entrañable Iturralde González. Nos pitó retención al portero de 8 segundos, la única vez en el fútbol mundial que se ha pitado eso"

¿Qué recuerdos tiene de sus años de delegado en los partidos con el Zaragoza?

Varios. Recuerdo un 4-4 en La Romareda que nos dio mucho (03-04) y también la primera vez que vamos a ese estadio tras ascender en 2001, nuestra primera salida, y con nuestro querido y entrañable Iturralde González. Nos pitó retención al portero de 8 segundos, la única vez en el fútbol mundial que se ha pitado eso. En ese libre indirecto nos empató el Zaragoza, me cabreó de una forma tremenda.

Carlos Lamana o Juan Morgado coincidieron con usted como delegados de campo y de equipo del Zaragoza. Eran ellos más discretos que usted, que se hacía más notar

Mi objetivo en ningún caso era hacerme notar, sino entender y vivir el fútbol como yo lo hacía. Yo es que solo entiendo el fútbol con esa pasión. Tengo un gran recuerdo de ambos y también de Belsué, que está ahora en ese puesto y que coincidí con él cuando era ese gran lateral derecho del Zaragoza.