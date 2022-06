Carcedo: "No omitimos la exigencia, hay que luchar por estar en los puestos altos"

Vértigo, ilusión, responsabilidad, ¿qué puede más en su llegada al Real Zaragoza?

Un poco todo, pero sobre todo la ilusión por el nuevo proyecto, viene un grupo inversor con mucha fuerza, y estamos con las ganas de empezar los entrenamientos y de trabajar. Los profesionales lo que deseamos es estar en el campo y dar herramientas a los jugadores.

"Te das cuenta al llegar que es un club de otra dimensión, de Primera. Tenemos que ser capaces de ilusionar a la gente, de que tenga ganas de ir a ver cada semana a sus jugadores y que se sientan orgullosos de nosotros"

¿El Zaragoza que ha conocido es el que se esperaba?

Es un equipo histórico y que lleva muchos años en esta categoría, en Segunda, te das cuenta al llegar de que es un club de otra dimensión, de Primera. Tenemos que ser capaces de ilusionar a la gente, de que tenga ganas de ir a ver cada semana a sus jugadores y que se sientan orgullosos de nosotros. Eso es lo más importante.

Unai Emery, con el que estuvo 14 años de segundo, dijo de usted que es meticuloso, trabajador incansable, muy competitivo y un gran entrenador. ¿Qué le parece?

Quizá es porque es amigo mío y hemos trabajado muchos años. Hemos cogido muchas cosas suyas, una de nuestras bases fue la profesionalidad, el meter muchas horas y desmenuzar nuestros equipos. Creo que intentamos dar todas las herramientas a los jugadores para sacar el máximo rendimiento.

¿Qué diferencias hay entre ambos?

Tenemos esas cosas en común, porque desde jugadores ya éramos amigos, éramos dos frikis del fútbol en el sentido de conocimiento de todos los jugadores y de ver muchas cosas. Emery se ha hecho a sí mismo y logramos esa simbiosis durante muchos años, pero defensivamente creo que yo intento organizar a los equipos y él ofensivamente también le ha dado a los suyos un punto. Hemos cogido cosas uno de otro, porque esa unión dio resultados, podíamos jugar a diferentes cosas, con apuestas distintas y él ahora lo está demostrando en el Villarreal. Y esperamos que nosotros seamos capaces de dar aquí nuestro toque y nuestro éxito.

"Con Unai no hubo roces, para nada. Seguimos teniendo muy buena relación, somos amigos y tenemos comunicación con él y con su cuerpo técnico. Tras la pandemia, creí en dar el paso, ponerme de primer entrenador. Fue un proceso solo natural"

Esa simbiosis se rompió de manera natural, por roces, por desgaste… Hay versiones de todo tipo.

No hubo roces, para nada. Seguimos teniendo muy buena relación, somos amigos y tenemos comunicación con él y con su cuerpo técnico. En nuestra trayectoria fuimos de equipo bueno a otro mejor, pero tras la pandemia estuvimos un tiempo de ‘impasse’ en el que creí en dar el paso, ponerme de primer entrenador y vi que era el momento. Fue un proceso solo natural, pero tenemos buena relación.

¿En qué se diferencia Juan Carlos Carcedo de segundo entrenador, muy cercano a los futbolistas, a ser el primero?

Yo he tenido siempre una muy buena gestión de vestuario y soy alguien muy metódico, con herramientas para dar. La responsabilidad de ser primer entrenador es mayor y la toma de decisiones, diferente. Realmente no me ha cambiado mucho porque Unai siempre me dejó mucho sitio, yo era alguien muy participativo.

"¿El Huesca? Teníamos opciones y la gente ha valorado nuestro trabajo, lo que hicimos en Ibiza, y eso hizo que tuviéramos esas alternativas"

¿Hasta qué punto tenía avanzado su fichaje por el Huesca?

Teníamos opciones y la gente ha valorado nuestro trabajo, lo que hicimos en Ibiza, y eso hizo que tuviéramos esas alternativas.

Omite las palabras ascenso, pomada, Primera. ¿Es algo buscado y consciente?

Es que no se puede prometer nada, lo que queremos es que la gente se ilusione y sepa que tenemos que estar en los puestos altos. Somos conscientes de eso. No omitimos la exigencia que vamos a tener, es bueno que la gente sepa que el proyecto viene con mucha ambición, pero hay que ir paso a paso. El cuento de la lechera no es bueno y de lo que estoy seguro es de que la gente se va a sentir orgullosa de lo que el equipo transmite. La afición se tiene que sentir partícipe y nosotros tenemos que ser los responsables de eso.

Pero… ¿el objetivo único es subir?

Sabemos que tenemos que estar en la parte alta y que nos hemos quedado demasiado lejos en los años anteriores. Tenemos que luchar por ello, somos conscientes.

Como primer entrenador solo ha estado en el Ibiza y el Zaragoza es otro mundo en la presión. ¿Se siente preparado?

Tengo una amplia experiencia, primero como jugador, ya que toda mi carrera la llevé en Segunda y la conozco bien y sé su dificultad, lo larga que es. Uno de mis fuertes es la gestión con los jugadores y otro es la metodología, con esa experiencia con Unai en muchos sitios, en clubs importantes y con jugadores de primer nivel. Yo sé que en Zaragoza se vive esto con pasión y con intensidad, pero nosotros tenemos una amplia trayectoria profesional como para llevarlo adelante.

21 partidos en un banquillo profesional. En todos estos años en Segunda, ya nueve, usted es el que menos experiencia tiene en ese sentido al llegar desde fuera del club.

Es un dato y está ahí. Pero es que con Unai no he sido el típico asistente sin relevancia, he tenido y he sumado herramientas que ahora vamos a tener que usar y soy consciente de ello.

"Queremos ser un equipo difícil de batir y ser valientes, fuertes en La Romareda, y competitivos. La categoría te exige el que sea un equipo que seas capaz de jugar a muchas cosas y que seas práctico"

¿En qué va a focalizar su trabajo y cuál va a ser el Zaragoza que quiere, sus señas de identidad?

Queremos mantener las cosas buenas que había con Juan Ignacio, ser un equipo difícil de batir y ser valientes, fuertes en La Romareda, y competitivos. La categoría te exige el que sea un equipo que seas capaz de jugar a muchas cosas, muchas veces tienes que ser práctico, no hacer las mismas cosas en casa que fuera.

¿Ha hablado con JIM?

He dejado pasar el tiempo, pero quiero llamarle, tengo eso en el debe. Es un señor, tengo buena relación con él y es de los entrenadores que da gusto poder saludar.

¿Le vale mucho de lo que hay en la plantilla?

Tenemos una base importante, es cierto que la plantilla es amplia y hay que aligerarla un poco. Entre experiencia y juventud tenemos un núcleo muy bueno. Hay que ser capaces de dar en la tecla de lo que nos ha faltado. Hay que mejorar el aspecto ofensivo y lo sabemos porque en estas últimas temporadas no se ha estado a un nivel para estar en esos puestos de ‘playoff’. Tenemos que ser capaces de ofrecer más en ataque y dependerá de nosotros y de que los jugadores se adapten.

Su Ibiza que logra el ascenso y en el que está 21 jornadas en Segunda es sobre todo un equipo que encaja poco y sin embargo usted se presenta como un entrenador valiente.

Es que la base tiene que estar atrás, desde ahí se tiene que crear todo. En Segunda es clave tener un equipo que sea difícil de batir, aunque luego en La Romareda tenemos que ser un equipo valiente, que domine y que la gente nos lleve en volandas. La fortaleza con 20.000 espectadores que van a venir… eso hay que ponerlo en valor.

"Andaremos en 24 o 25 fichas profesionales. No voy a dar un número de refuerzos, tenemos claro las cosas que necesitamos y hay que acertar en esas piezas que creo que van a ser claves para darnos ese salto de calidad"

¿Se atreve a dar un número aproximado de refuerzos? ¿Media docena?

Sé que os gustaría ese titular. Vamos dando pasos con Miguel (Torrecilla), tenemos claro las cosas que necesitamos y hay que acertar en esas piezas que creo que van a ser claves para darnos ese salto de calidad.

¿Tiene claro con cuántos futbolistas se va a quedar en plantilla?

Andaremos en 24 o 25 fichas profesionales. Ahí la aportación del filial la tendremos en cuenta. En la cantera hay jugadores importantes, ya se ha hecho alguna renovación (Francho) y esperemos que en los próximos días haya otras noticias positivas y queremos tener muy cercano al Aragón y en los partidos de pretemporada tendrán minutos suficientes para mostrarse.

Se han ido tres jugadores ofensivos, Borja Sainz, Nano Mesa y Álvaro… Por ahí tienen que venir refuerzos.

Está claro. La parte ofensiva es la zona más importante para que seamos capaces de afinar y tiene que ser gente que se sume a los que ya están.

"Cuento con Sabin Merino, está con nosotros y es útil. Sabin es un activo que tenemos, un futbolista contrastado en la categoría que ha tenido sus rachas en equipos y que ha marcado goles"

¿Recuperar a Sabin Merino es una opción, una obligación o una necesidad?

Sabin es un activo que tenemos, un futbolista contrastado en la categoría que ha tenido sus rachas en equipos y que ha marcado goles. Hay que intentar que el jugador se encuentre en las mejores condiciones y darle recursos, que el equipo sea equilibrado, pero también valiente para que ellos tengan también ocasiones.

¿Cuenta con Sabin Merino?

Sí cuento, es un jugador que está con nosotros y es útil.

Hablaba antes de esas renovaciones, la consumada de Francho y las próximas y esperables de Francés y Azón. ¿Hasta qué punto era vital que siguieran?

Era fundamental que siguieran, pero no solo para mí, sino para el Real Zaragoza. Esa ilusión que todos queremos transmitir no se puede vehicular de otra forma mejor que con ese apoyo de la cantera, tenemos una base de experiencia y hay que contar con ese ímpetu que nos dan. Confiamos mucho en ellos y a lo largo de nuestra trayectoria hemos dado oportunidades a gente de la cantera, como en el Arsenal.

"Azón tiene proyección y potencial seguro. Va a depender de lo que nosotros le demos y después de él. Tiene ganas, ilusión y es un buen chaval, va a mejorar seguro"

¿Cree que en Azón hay un goleador serial de una quincena de dianas en una temporada?

Tiene proyección y potencial seguro. Va a depender de lo que nosotros le demos y después de él. Tiene ganas, ilusión y es un buen chaval, va a mejorar seguro. No vamos a ponerle una cifra de goles, pero es evidente que puede dar más y es consciente él de eso.

Hay otros dos canteranos que han estado muy en dinámica de primer equipo, Ángel y Puche. ¿Hasta qué punto tienen opciones de quedarse?

Todos los jugadores que golpeen la puerta van a tener posibilidades…

¿Cree que en esos dos casos sería mejor una cesión?

Estudiaremos cada situación y decidiremos. No siempre se puede hacer una plantilla con los jugadores que uno quiere. Tengo el caso de David Silva en el Valencia, que tuvo que hacer dos años antes de volver. A veces las cesiones pueden ser una buena solución, ya veremos en cada caso si lo son.

Regresa tras cesión Luis Carbonell y hasta hace poco era la mayor joya de la cantera en la generación con Azón, Francés o Francho. ¿Qué planes tiene con él?

Lo conozco. Va a venir en la pretemporada y sé que el año pasado en la cesión no ha tenido mucha continuidad. Lo importante es que se prepare en este tiempo hasta empezar y nos pueda mostrar cosas.

"Carbonell va a venir a la pretemporada. Espero que venga en su mejor versión, que nos lo ponga difícil para decidir y que pueda tener opciones"

¿Confía en recuperar esa versión de Carbonell?

Sí, claro. Espero que venga en su mejor versión, que nos lo ponga difícil para decidir y que pueda tener opciones.

¿Quiere fichar un portero?

Queremos que haya la máxima competitividad en todos los puestos.

Ratón el año pasado ya quiso irse y mantiene esa idea. ¿Hace falta fichar un portero para competir con Cristian?

La portería está bien cubierta y cuando nos pongamos en marcha hablaremos de todo tras la primera toma de contacto que ya hicimos, queremos saber las vivencias suyas, lo que piensan y adaptarlas a las necesidades que nosotros como club tenemos.

¿Qué espera de Vigaray tras un año sin jugar?

Acabó la temporada ya entrenando con el grupo y hay que darle los máximos minutos que se pueda para ver cómo está. Sé que está trabajando muy duro y que tiene ganas, hay que mirar la pretemporada y decidir con él.

Chavaría, Nieto y Lasure, tres laterales izquierdos. ¿Saldrá uno?

Lo ideal es tener dobladas las posiciones, aunque sé que por cosas específicas alguno se puede adaptar a otras posiciones en función del sistema. Lo que quiero es tener dos por puesto, pero nos iremos adaptando en función de cómo quede la plantilla.

¿Larra y Marc Aguado son de los que regresan de cesión los que más opciones tienen de quedarse?

Han hecho los dos muy buena temporada, a Marc lo conocemos porque la temporada anterior nos enfrentamos a él, Larra en la pasada ha estado impresionante, ha jugado mucho y bien.

"Me gusta Larra, es un jugador que en una línea de cinco y en la banda ha sido de lo mejor del Amorebieta. Estudiaremos cada caso, pero tanto él como Marc tienen posibilidades de quedarse, va a depender de ellos"

A usted Larra le gusta…

Sí, es un jugador que en una línea de cinco y en la banda ha sido de lo mejor del Amorebieta. Estudiaremos cada caso, pero tanto él como Marc tienen posibilidades, va a depender de ellos, de que sean capaces de ver la competencia que tenemos en el equipo, las sensaciones que nos transmitan a lo largo del verano.

¿Juanjo Narváez es una ‘patata caliente’?

No, no. Sé que es un jugador que ha tenido un rendimiento óptimo y que quizá este año pasado por las circunstancias y las posibles salidas no ha estado a su nivel, pero es un jugador con nivel.

"Contamos con Petrovic, en principio se va a quedar. Con Narváez, en esa búsqueda de las necesidades del jugador y de las del club creo que nos vamos a entender y se hará lo mejor para todos"

Le queda un año de contrato, tiene mercado y nombre. Por pura lógica, o renueva o tiene que salir.

Al final en esa búsqueda de las necesidades del jugador y de las del club creo que nos vamos a entender y se hará lo mejor para todos.

Con James Igbekeme que, si vuelve, lo hará en diciembre, el club tiene 11 centrocampistas, aunque las salidas de algunos como Ros, Buyla o Bikoro son claras. ¿Hay que dar más?

Son muchos centrocampistas, intentaremos en la medida de lo posible aligerar esa nómina, por número y porque las fichas son las que son. A algunos ya se les comunicó su situación.

¿Petrovic se va a quedar?

Sí, en principio contamos con él. 'Petro' es un jugador importante en esa experiencia, tiene mucha, y ya nos enfrentamos a él cuando estaba en el Sporting de Lisboa.

"Conocemos la cantera del Atlético y las temporadas que han hecho algunos de los jugadores que han estado cedidos. Si podemos tener esa pequeña colaboración y beneficiarnos de ella, pues sería importante"

Hasta ahora han salido muchos posibles refuerzos del Atlético de Madrid. ¿Van a estar ahí el epicentro? ¿Cuántos jugadores de ese club van a venir?

Es evidente que hay una cierta facilidad con ese club, con esa posible ayuda. Conocemos la cantera del Atlético y las temporadas que han hecho algunos de los jugadores que han estado cedidos. Si podemos tener esa pequeña colaboración y beneficiarnos de ella, pues sería importante.

Ya han sonado Rodrigo Riquelme y Camello. ¿Le gustaría que viniera Camello?

No voy a decir nombres. Han hecho una gran temporada y son jugadores apetecibles, no solo para nosotros, también por equipos de categoría.

Conocía a Raúl Sanllehí del Arsenal. ¿Hasta qué punto fue importante para su sí?

Nos conocíamos, está claro. No fue un tema de estar o no Raúl sino del Real Zaragoza, cuando te llama esta institución todo está por encima de los nombres que la componen.

¿Ha hablado con Jorge Mas?

No, no he hablado todavía, pero sé que para cualquier decisión está la vía directa de las personas que están en el club. Lo importante es que el presidente se ha rodeado de gente capacitada como Raúl y Miguel y que el proyecto es muy sólido.

Ya ha trabajado en clubs con la propiedad estando muy lejana, en el PSG o en el Arsenal. ¿No es un problema?

He estado en sitios que no hemos conocido a los propietarios. A Al-Khelaifi (presidente del PSG) sí lo conocí y es muy cercano. Lo importante es que los profesionales tengamos hilo directo con los propietarios pero aún más que estemos preparados y nos dejen trabajar para ser capaces de avanzar el proyecto.

"Sé con lo que trabajo, que va a ser muy similar el techo salarial al de este año pasado, que esa entrada de capital no va a repercutir mucho en la plantilla"

Cuando decide dar ese sí al Zaragoza, ¿se esperaba que las posibilidades económicas en cuanto al nivel salarial subieran tan poco?

Sé con lo que trabajo y soy consciente de que al final el 'fair play' financiero tiene ese límite, ya me pasó en el Ibiza. Sé que va a ser muy similar el techo al de este año pasado, que esa entrada de capital no va a repercutir mucho en la plantilla, pero se están haciendo obras en la Ciudad Deportiva, se le está dando vueltas al tema de La Romareda y se van a hacer cosas porque son gente que viene con esas ganas.

¿Cómo la ve a La Romareda?

Es un campo histórico que tiene ya sus años, pero que su magia la posee. La visibilidad, el sonido que se tiene desde la grada… son cosas que vamos a tener muy a favor. Estoy deseando que salga el calendario, ver los rivales y la base tiene que estar en La Romareda y sacar los máximos puntos posibles aquí.

¿Carcedo será el entrenador del ascenso?

Ojalá. Es el sueño que tenemos todos y ojalá lo podamos conseguir y que la gente esté orgullosa del trabajo hecho