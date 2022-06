Jairo Quinteros, central del Inter Miami, muy cerca del Real Zaragoza

Jairo Quinteros, central del Inter Miami, está muy cerca de convertirse en jugador del Real Zaragoza. El Inter Miami, propiedad del presidente del club aragonés Jorge Mas, ha ofrecido al club aragonés la cesión del boliviano, al que busca una salida ya que no entra en los planes del primer equipo de cara a la próxima temporada. Y a la entidad zaragocista le encaja de cara a completar su línea defensiva. De hecho, las negociaciones se encuentran muy avanzadas y el defensa estaría a punto de fichar como cedido o, como parece más factible, traspasado a coste cero.

El zaguero, que la pasada campaña estuvo cedido en el Bolívar, llegó en 2020 a Estados Unidos procedente de la cantera del Valencia, donde recaló desde las categorías inferiores de la Escuela de Fútbol Ciudad Jardín en Cartagena, ciudad a la que llegó junto a su familia a los 4 años.

Quinteros, de 21 años, debutó con la selección absoluta de Bolivia hace un año, en junio de 2021, en el encuentro clasificatorio para el Mundial 2022 ante Venezuela, a la que Bolivia se impuso por 3-1. Ya se ha consolidado en el combinado absoluto de su país.

El central, que también puede actuar como lateral, no ha jugado mucho en el primer equipo del Inter Miami aunque sí lo hizo en el Bolívar y siempre ha dejado claro su deseo de regresar al fútbol europeo. “Obvio que me gustaría. Mi objetivo es volver a Europa donde me he formado toda mi vida, de los 3 a los 18 años. Mi paso por España fue muy importante, estuve seis años jugando en la cantera del Valencia. Eso me dio mentalidad, madurez. Valencia para mí fue lo más importante de lo que he hecho en mi carrera hasta el día de hoy. De allí vino la selección boliviana y todo lo demás”, declaró el pasado mes de febrero en una entrevista a Efe.

En estos momentos, el Zaragoza cuenta con tres centrales: Francés, Jair y Lluís López mientras que busca una cesión para Clemente tras su préstamo a la Real Sociedad B en la segunda mitad del pasado ejercicio. Las sinergias sitúan a Jairo Quinteros muy cerca de ser su sustituto en la primera plantilla.