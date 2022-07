Gaizka Campos ha encontrado equipo. El portero vasco, tras su fichaje interruptus por el Real Zaragoza, se ha comprometido para la próxima temporada con el Intercity de Alicante, un club en crecimiento, que jugará esta campaña en 1ª RFEF y que ha protagonizado cuatro ascensos en los últimos cinco años.

Así pues, el arquero recupera la sonrisa tras la decisión del club aragonés, que dio marcha atrás en su decisión de no fichar al futbolista por un tuit en Twitter de hace nueve años, en 2013 y cuando tenía solo 16 años, en el que aseguraba que el club aragonés le daba "asco". "Después de una profunda reflexión, el Real Zaragoza ha tomado la difícil decisión de no fichar a Gaizka Campos. Esta resolución no ha sido sencilla, pero uno de los pilares fundamentales de esta institución es el respeto a nuestra historia y a nuestra afición. Tenemos la responsabilidad de ser fieles a esa máxima", explicó entonces el club.

Campos, por su parte, se quiso disculpar por sus palabras hacia el equipo aragonés. "Palabras desafortunadas escritas hace muchos años por un niño y que en ningún caso reflejan la persona y el profesional en el que considero haberme convertido, algo que creo puede refrendar cualquiera que me haya acompañado en mi carrera hasta el día de hoy", aseguró el guardameta, que había llegado a un acuerdo por dos años tras salir del Celta B. "Mi intención, por supuesto, era darlo todo por la camiseta del Real Zaragoza. Demostrar en el campo y en los entrenamientos mi compromiso y respeto hacia un club con tanta historia. De los errores se aprende. Espero que podáis aceptar las disculpas de aquel niño que se equivocó y entendáis al hombre que hoy escribe estas palabras, cuyo único objetivo es seguir cumpliendo un sueño: ser futbolista", finalizaba el comunicado que emitió el vasco, aunque la decisión ya estaba tomada.