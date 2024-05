El tremendo fiasco del 'nueve'

La apuesta en teoría era buena en el Real Zaragoza para solucionar la crisis del 9 en los últimos años. Un delantero con números y potencial acreditados en la temporada anterior, Sinan Bakis, con 12 goles en el Andorra, el primer ariete de la temporada pasada al que se podía aspirar (Raúl García de Haro, que iba a ir a Primera, a Osasuna, y Uzuni, que subió con el Granada, eran imposibles). La esperanza en que las lesiones no volvieran a acechar a Iván Azón tras un curso maldito y después de hacer siete dianas en la 21-22. Y Sergi Enrich, un punta de complemento que había marcado goles en toda su carrera, que hizo muchos en el Eibar en Primera y que en los dos últimos años en Segunda, en Ponferradina y Oviedo, había anotado un total de 13. Era fácil pensar que la artillería zaragocista, sus tres delanteros centro, podía sellar la treintena de tantos y esas cuentas se hacían en la entidad en verano. Sin embargo, a falta de 5 jornadas, solo Iván Azón, con cuatro dianas, ha marcado y esa cifra es el peor registro de Segunda con sus nueves. Una cifra que ningún otro equipo de la categoría de plata empeora.

Bakis y Azón empezaron siendo la pareja titular para Fran Escribá, pero solo el canterano se estrenó antes de que primero el turco, con una meniscopatía que le dejó fuera tres meses y después el zaragozano con un golpe en la rodilla (mes y medio) pasaran por la enfermería. Víctor Fernández ha intentado durante 5 partidos en el once recuperar a Bakis, que suma 1.125 minutos (18 encuentros, 14 de titular) sin diana, y Azón es ahora la referencia indiscutible, el artillero que más ha jugado, con 2.124 minutos, su temporada de más presencia en el césped de las 4 que lleva en el Zaragoza, con 31 partidos y 25 en el once.

Mientras, Enrich tuvo un rol secundario con Escriba, menor aún con Velázquez y residual en la práctica con Víctor, que solo le ha dado 14 minutos en los siete partidos que lleva el técnico. En total, suma 547 en 27 partidos, con solo tres de inicio en Liga, lo que deja a las claras la poca continuidad que ha tenido tras llegar en verano junto a Bakis y para completar un tridente de artillería que se presumía temible y que no ha respondido ni de lejos a las expectativas generadas.

La lista de plata

Solo hay que echar un vistazo al resto de enemigos de la categoría para tener clara la realidad de esa aseveración. El Villarreal B es el equipo de Segunda que más partido ha sacado de sus delanteros centro, con 22 dianas entre Álex Forés (16), Jorge Pascual (4) y Ferrari (2), mientras que, con solo dos arietes, el Leganés se ha ido a 21, con las 11 de Diego García y las 10 de Miguel. Hasta 20 han sumado el Mirandés (Carlos Martín, 15, Martón, ahora lesionado, 3, La Gumina y De León, fichados en enero, con una ambos), el Eibar, con los tantos de Bautista (16), Sergio León, llegado en el mercado invernal (2), Quique (1) y Qasmi (1), y el Espanyol, todos monoplizados por Braithwaite, ya que Baldé, Sadik y Gastón Vallés no han visto puerta.

Con 19 llegan los arietes del Racing de Santander, con Arana (12), Andrés Martín (6) y Baturina, este llegado en enero (1), y el Eldense, donde han anotado 8 dianas Juanto Ortuño y Mario Soberón y tres Florin Andone. El Oviedo (16 goles de sus nueves), los mismos que el Albacete y el Levante, el Cartagena (15), el Tenerife y el Valladolid (14), el Racing de Ferrol (13), el Sporting (11) y el Andorra y el Alcorcón, con 10 ambos, superan los dos dígitos en la aportación de sus delanteros.

El Burgos, con un problema similar

Mientras, la roza el Huesca (9), con los seis de Obeng y los tres de Elady, extremo y ariete cedido por el Tenerife que en El Alcoraz está ocupando sobre todo la punta de lanza, ya que Tresaco y Bolívar no se han estrenado. También suma 9 el Amorebieta, con Eneko Jauregi (6)y Unzueta (3), porque Locadia llegado en febrero del paro no ha aportado nada. El Burgos, próximo rival, se queda en siete con los 6 de Fer Niño y el de Edu Espiau, aunque en el cuadro burgalés la pólvora es cuestión de Curro, que suma 14. El Elche (6) es el que está más cerca de la floja aportación del Zaragoza con sus nueves, ya que Borja Garcés solo ha visto puerta en una ocasión y Mourad suma 5, porque Manu Nieto, que arribó en enero, no ha anotado.

Sin fichar en enero

En enero hasta 10 de los 22 equipos de Segunda se reforzaron con un delantero centro. El Zaragoza fue uno de los que no lo hizo, pese a que tanto Azón como Bakis llegaron a Navidad lesionados y que ya la artillería se veía que no estaba funcionando y que en esta temporada, pese a que en la teoría era una buena apuesta sobre el papel, tampoco se iba a superar la maldición de las tres anteriores.

En la 20-21, entre Narváez (9), Azón (3), Álex Alegría (1) y el Toro Fernández , el delantero centro de la historia reciente con más tiempo sin marcar, se quedaron en 13 dianas. En la 21-22 fueron hasta 16 entre Azón (7), Álvaro (5), Narváez (2) y Nano Mesa (2), ya que Sabin Merino no marcó, y en la 22-23 llegaron a 12, con 9 de Giuliano y tres de Azón porque Gueye no se estrenó. Este curso es, pues, el más bajo de los cuatro.

Suscríbete para seguir leyendo