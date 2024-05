Toni Moya y el fracaso admitido

Suele retumbar la palabra fracaso al hablar de cualquier proyecto y hasta de cualquier ámbito de la vida. Cuesta dar esa calificación, pero con el Real Zaragoza peleando por cerrar la permanencia lo antes posible cuando la temporada empezó con la ilusión del ascenso, con el cuarto límite salarial y con un inicio con pleno de 15 puntos solo se puede hablar de ese adjetivo si a la Liga le restan 5 jornadas y el equipo circula con solo 47 puntos. Y Toni Moya, a su manera, tampoco lo escondió: "Cuando el equipo está preparado para ascender es un fracaso si no logra el objetivo", aseveró el centrocampista, aunque después se centró en el discurso del presente: "El objetivo y la mentalidad son ahora otros, sacar el partido del Burgos adelante y lo que queremos es acabar lo mejor posible, lo más arriba que se pueda", señaló.

De momento, la permanencia aún no está sellada con esos 46 puntos que tiene el Real Zaragoza, aunque está muy encaminada, prácticamente finiquitada si se logra el triunfo ante el Burgos este domingo en La Romareda, aunque esa aseveración Toni Moya la matiza: "Cada punto es importante. Los de abajo no pierden, a los de arriba les cuesta ganar y la Liga está apretada, por lo que cada punto que consigas vale. Ganar al Burgos claro que será un paso adelante, ayudará, pero creo que no estará del todo cerrado ya con ese triunfo", aseveró el centrocampista extremeño, que espera en el Burgos a un rival complicado por mucho que la estadística diga que el cuadro burgalés es muy fuerte de local pero baja enteros fuera de casa, para ser el segundo peor visitante de la categoría. "Nos espera seguro un rival duro. Hay equipos que ganan siempre en casa y ahora pierden y que no vencían fuera y en este tramo final lo hacen. Todo se aprieta ahora, cada partido es un mundo y lo que tenemos que hacer es aprovechar las ocasiones que tengamos y llevarnos la victoria".

"Víctor nos ha transmitido a todos tranquilidad y confianza para jugar y he intentado plasmarlo en el campo. Estoy contento por haber jugado todo con él"

El centrocampista llegado el pasado verano desde el Alavés es el único jugador de campo que ha disputado todos los minutos con Víctor, que "nos ha transmitido a todos tranquilidad y confianza para jugar y he intentado plasmarlo en el campo. Estoy contento por haber jugado todo con él y este domingo va a tocar hacerlo al no estar varios compañeros", espetó Toni Moya, en referencia a las lesiones de varios jugadores de la medular, como Francho, Marc Aguado y Guti. "Estamos teniendo muchas bajas en este tramo último de temporada, pero los chicos del filial están subiendo bien, mostrando una predisposición muy buena. Liso ha dado un nivel muy bueno, Pablo Cortés debutó el otro día... Hay jugadores que pueden dar ese paso con nosotros y lo han demostrado".

"Estoy contento con el trabajo y con el rendimiento, pero no sabría decir si es mi mejor momento como profesional. Todo llega y ahora las cosas salen en goles y asistencias"

Esa titularidad absoluta de Toni Moya se refleja también en su rendimiento, que ha subido enteros, si bien el jugador solo admite ese buen momento sin entrar en si es el mejor de su carrera. "Siempre uno es exigente consigo mismo y piensa que puede dar un poco más. Estoy contento con el trabajo y con el rendimiento, pero no sabría decir si es mi mejor momento como profesional. Todo llega y ahora las cosas salen en goles y asistencias, pero sobre todo en el rendimiento individual que lleva a mejorar el general del equipo", argumentó el futbolista, que admitió que ya están deseando que legue el final del campeonato. "Cada Liga te agota, sea el resultado que sea, aunque hubiéramos estado arriba también lo habría hecho. Es parte de la competición y de nuestro trabajo, ahora solo toca pensar en sacar el máximo de puntos posible y acabar de la mejor manera".