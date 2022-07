El Real Zaragoza se atasca en Pinilla

El Real Zaragoza firmó un gris empate en Pinilla en un partido en el que se atascó por completo en ataque ante el CD Teruel, un enemigo de Segunda RFEF que dio más sensación de ser un bloque hecho que los de Juan Carlos Carcedo y que tuvo las ideas más claras, replegado y mostrando más velocidad a la contra. El equipo zaragocista no tuvo precisamente eso, velocidad. Ni apenas desmarques. Ni frescura, salvo tímidos destellos en la parte final de los dos tiempos. Así es misión casi imposible doblegar a cualquier rival.

Es verdad que el Zaragoza, de estreno de su equipación avispa, debió hacer al menos algún gol en los últimos instantes, cuando Carcedo, pasado el cuarto de hora de la segunda mitad, cambió por completo el once salvo la portería y se le notó más fresco a su equipo. Pero la imagen global no fue buena, con demasiada lentitud y muy poco fútbol en el peor ensayo de los tres disputados, aunque es cierto que el Teruel, pese a que juegue en la misma categoría, sí supone un salto de nivel respecto al Aragón y al Lleida.

Con el 4-3-3 que está siendo lo más habitual de esta pretemporada, con Grau como pivote y Bermejo y Eugeni de interiores saltó un Zaragoza en el que Marcos Luna y Chavarría ocupaban los laterales para dejar el eje a Lluís López y a Jair y con Giuliano y Puche en las bandas y Azón arriba ante un Teruel con un claro 4-4-2, con Emaná y Tatin como referencias, si bien el segundo no tardó en lesionarse para que saliera Guille.

Con balón y sin ideas

El Zaragoza, con un centro del campo para tener el balón, salió dominador, aunque solo en la intención. Sin precisión, ni velocidad, sin desmarques de ruptura ni movimientos a la espalda, el Teruel ni sufría, vivía tranquilo en defensa, bien colocado atrás, con muchos más automatismos y hasta más fresco, pese a llevar menos pretemporada o precisamente por eso, por arrastrar menos carga física. El equipo turolense, con un plan más defensivo, empezó a crecer en el partido con la movilidad hacia dentro de Kevin Lacruz, pero sobre todo con el talento de Aparicio. Buscaba el robo y la transición rápida el conjunto turolense de Víctor Bravo y el Zaragoza no encontraba ni una sola vía hacia Taliby, con Eugeni lento y Bermejo con poca presencia, mientras Simeone y Puche no estaban acertados, sobre todo el argentino, luchador y solo eso.

Así, el Teruel se hizo con el control del partido. Avisó primero Aparicio con un disparo cruzado, pero la mejor jugada partió después de él para asistir a Julen, cuyo centro lo despejó Lluís López con Emaná para marcar y Kevin Lacruz cabeceó después alto. El Teruel, mediada la primera parte, era mejor que un pobre Zaragoza.

Espabilaron los de Carcedo en el tramo final. La actividad de Chavarría en su flanco empezó a dar frutos y Cabetas le quitó un balón a Azón y un centro del lateral a pase de Bermejo lo acabó atrapando Taliby. El Zaragoza intentaba tener algo más de velocidad y sobre todo buscar más los espacios y menos el balón al pie. Lo buscó Lluís López con destino a Bermejo, pero le llegó a Simeone, que remató mal solo en el área tras cruzarse rápido Julen en la mejor ocasión zaragocista cuando el primer acto ya se consumía.

Sin cambios al descanso

Mantuvo la fisonomía el partido tras el descanso, con el Teruel replegado y el Zaragoza, en el que Carcedo no hizo ningún cambio al intermedio, señal de que los ensayos de pretemporada entran en otra fase, sin apenas ser capaz de cocinar fútbol. Azón, en un mal remate de cabeza y tras no poder alcanzar un envío de un Simeone intenso y sin suerte, llevó el susto en dos ocasiones a un Teruel donde Víctor Bravo sí hizo hasta 6 cambios en el descanso y que no se descomponía un ápice y que seguía bailando al son del talento de Aparicio.

Al cuarto de hora de la segunda mitad Carcedo cambió por completo el once y solo dejó a Rebollo en la portería, que con las lesiones de Cristian y Ratón completó los 90 minutos. Manu Molina pasó a ser el faro defensivo en el medio, señal de polivalencia, con Francho y Vada escoltándole y con Larra y Mollejo en los carriles para que Narváez fuera la referencia. Mientras, Fran Gámez se situó en el lateral diestro, Lasure en el izquierdo y Nieto fue el improvisado central junto a Francés.

Ocasión de Vada

El Zaragoza, con el equipo totalmente nuevo, se notó enseguida más fresco, con más velocidad y mejor presión tras pérdida. Nieto cabeceó alto un buen centro de Vada y una pérdida de Aparicio dejó solo a Narváez y su disparo lo repelió Rubén, La posterior asistencia del colombiano la falló de forma incomprensible Vada con todo a favor.

Con un Larra activo, con Mollejo bullicioso y el fútbol de Vada o Francho, el Zaragoza aumentó su acoso. Un centro de Fran Gámez lo remató picado Nieto y Rubén volvió a lucirse para dejar al Zaragoza sin marcar en un partido que dejó más sabor amargo que otra cosa en un equipo demasiado espeso.

Ficha técnica:

CD Teruel: Taliby (Rubén, 46); Sanchís (Herrero, 78), Fran (Carlos Javier, 46), Cabetas (Redolar, 46), Julen; Romero (Emilio, 78), Tena (Manchón, 46); Kevin Lacruz (Kepa, 46), Aparicio (Peña, 78), Tatin (Guille, 14) (Fernando, 78), Stephane Emaná (Villa, 46).

Real Zaragoza: Rebollo; Marcos Luna (Fran Gámez, 61), Lluís López (Francés, 61), Jair (Nieto, 61), Chavarría (Lasure, 61); Jaume Grau (Manu Molina, 61), Eugeni (Vada, 61), Bermejo (Francho, 61); Puche (Larra, 61), Giuliano Simeone (Mollejo, 61), Iván Azón (Narváez, 61)

Árbitro: Carlos Aranda, del Comité Aragonés, auxiliado por Mario González y Alejandro Jiménez. Amarillas a Julen, por el Teruel, y a Eugeni y Mollejo, por el Zaragoza

Incidencias: Partido disputado en el Campo Municipal de Pinilla ante unos 800 espectadores. Tarde calurosa y con viento.