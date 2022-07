El Real Zaragoza protagoniza su propia versión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y empata en Tarragona

El ya habitual 4-3-3 del técnico fue el sistema con el que comenzaron el choque los aragoneses. Con Ratón, en su primera convocatoria, bajo palos, los laterales fueron para Fran Gamez y Lasure y, en el centro de la defensa, sorprendió Carcedo dándole la oportunidad a Nieto junto a Francés. El trivote lo formaron esta vez Francho, Manu Molina y Vada, con Larra y Mollejo en los extremos y Azón como referencia en ataque.

Sin tiempo para vislumbrar qué iba a plantear cada equipo sobre el césped, una empanada de la defensa zaragocista desembocó en el primer gol del partido. Un balón largo de los catalanes, en el que Ratón dudó si salir o no, le llegó en el costado izquierdo a Marc Álvarez, que llegó hasta línea de fondo y puso un pase de la muerte para que Álex López, liberado de la marca de Nieto, enviara el balón al fondo de la red. Ni había empezado el partido y al Zaragoza le tocaba remar.

Pero los pupilos de Carcedo no encontraban las suficientes armas para ello. Los aragoneses se hicieron con el balón, pero sin tener muy claro que debían hacer con él. Mismos síntomas que en Pinilla, sin atisbo de verticalidad ni profundidad. El primer remate entre palos llegó pasado el cuarto de hora con un tiro desde 30 metros de Nieto, manso a las manos de Manu García. Con algo más de intención remató Francho en la siguiente jugada, aunque tampoco encontró el gol. Fueron los mejores minutos de la primera parte para el Zaragoza, en los que Vada puso un buen centro al que a punto estuvo de llegar Gámez y en los que Iván Azón, en un mano a mano, estuvo lento en la definición y estrelló el balón en el portero. Tampoco acertó Mollejo en el rechace ni el propio Azón a continuación, cuando, tras un buen recorte en el pico del área, estrelló el esférico en la madera.

El Zaragoza no encontraba el gol, aunque parecía dar señales de vida. Pero lo peor estaba por llegar. En una transición rápida del Nástic, mal defendida por los blanquillos, un buen centro desde la izquierda fue rematado a placer por Lupu ante la pasividad de Ratón para colocar el 2-0 en el marcador a los 40 minutos. Una horrible primera mitad a la que aún le faltaba la guinda para consumar el naufragio estrepitoso. Marc Álvarez cogió el balón en tres cuartos de campo y, ante la pasividad de una defensa que decidió recular, avanzó y colocó el balón en la escuadra ante la tercera estatua de Ratón, invisible.

Estaba obligado a lavar su imagen el Real Zaragoza en la segunda parte, y vaya si lo hizo. Más por carácter que por juego, pero la intensidad y la energía son los primeros pasos obligados para que lleguen los frutos. Asustó primero el Nástic pero, a los 5 minutos de la reanudación, Vada recuperó un balón y se lo cedió en ventaja a Iván Azón, que con un potente disparo ponía la primera piedra para una remontada que todavía se veía lejana. Los de Carcedo siguieron presionando con un par de saques de esquina, todos sacados en corto como en los anteriores choques.

Cuando el técnico se preparaba para cambiar por completo al equipo, Azón y Vada decidieron realizar su último acto de servicio en el duelo. El delantero provocó un penalti clarísimo que el argentino se encargó de transformar con maestría. El 3-2 no trastocó los planes de Carcedo, que sustituyó a los once futbolistas que había sobre el césped, incluido Petrovic, que había saltado al campo en el descanso por Mollejo y que solo jugó 15 minutos. Inmediatamente tras el carrusel de cambios, Chavarría puso un magnífico centro al segundo palo que Puche solo tuvo que empujar con la cabeza en el primer balón que tocaba.

Contra todo pronóstico, el partido volvía a empezar. Y el dueño siguió siendo el Zaragoza, aunque el ritmo vertiginoso de los primeros compases del segundo acto disminuyó. Pero los aragoneses solo estaban cogiendo aire para protagonizar el asedio final a la portería de los catalanes. En el último cuarto de hora, Puche con un disparo cruzado, Eugeni con un gran lanzamiento de falta, un remate de córner (el primero colgado directo al área), Luna, de nuevo Puche y por último Simeone tuvieron ocasiones de todos los colores para certificar la vuelta completa a la tortilla, pero Parra, el portero local, se erigió como el héroe para que el partido finalizara en empate. Y más tarde para que el trofeo se quedará en casa, ya que paró los penaltis de Narváez y Chavarría para privar al Zaragoza de la remontada total en un choque que dejó un buen sabor de boca que nadie esperaba en el descanso.

Ficha técnica

Gimnástic de Tarragona: Manu García (Parra, m.46); Albarrán (Joan Oriol, m.46), Trilles (Quintanilla, m.46), Josema (De la Fuente, m.64) , Nil (Bonilla, m.46); Elías (Robledo, m.64), Montalvo (Tirlea, m.46), Álvarez (Valverde,m. 46); Álex López de Groot (Aarón Rey, m.46), Andy (Pochettino, m.57); y Lupu (Pablo Fernández, m.46) (Vega, 79).

Real Zaragoza: Ratón (Rebollo, m.46); Gámez (Luna, m.61), Francés (Lluís López, m.61), Nieto (Jair, m.61), Lasure (Chavarría, m.61); Molina (Grau, m.61), Francho (Eugeni, m.61), Vada (Bermejo, m.61); Larrazabal (Puche, m.61), Mollejo (Petrovic, m.46) (Simeone,m. 61); y Azón (Narváez, m.61).

Árbitro: Ávalos Barrera (Catalán). Amonestó a Petrovic (48).

Goles: 1-0, min. 2: Álex López de Groot. 2-0, min. 39: Lupu. 3-0, min. 44: Álvarez. 3-1, min. 51: Azón. 3-2, min. 60: Vada, de penalti. 3-3, min. 63: Puche.

Incidencias: Encuentro disputado en el Nou Estadi Costa Dourada, al que asistieron alrededor de 3.000 espectadores.

Petrovic y Ratón, novedades en la convocatoria

Radosav Pretovic y Álvaro Ratón fueron las dos grandes novedades en la convocatoria para el encuentro de ayer en Tarragona. Esta fue la primera vez que Ratón entró en una lista para los partidos de preparación, y la vuelta del serbio tras no haber estado presente en los compromisos ante Lleida y Teruel. La vuelta del portero provocó que Acín, guardameta del Deportivo Aragón, no viajara con el primer equipo como venía siendo habitual. Los futbolistas que tampoco entraron en la convocatoria a pesar de haberse reincorporado ya al trabajo grupal con el resto de sus compañeros en las últimas sesiones de entrenamiento fueron Zapater, Cristian Álvarez y Vigaray. Por su parte, el canterano Clemente sigue también fuera al no acabar de superar sus molestias. Por último, los que tampoco fueron citados fueron Buyla ni Carbonell, que siguen sin entrar en los planes de Carcedo.