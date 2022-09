Salto al vacío. La contracrónica del Mirandés-Real Zaragoza

«Somos un equipo difícil de ganar, un equipo de la categoría y solidario, salvo el desastre de los 25 últimos minutos ante el Lugo que no se pueden volver a repetir». La frase pertenece a Juan Carlos Carcedo, entrenador del Real Zaragoza y fue pronunciada poco más de 24 horas antes de que el conjunto aragonés perpetrara otro esperpento. Fue en Anduva, ante un colista que mereció golear a un rival apocado, blando y, de nuevo, caótico. Muy parecido al que sucumbió con estrépito en casa ante el Lugo tras un recital de despropósitos. No podía volver a suceder, pero pasó. El Zaragoza fue un horror, sobre todo, en las dos áreas, donde se deciden los partidos. En Segunda, en Primera y en Laboral. Aquel equipo difícil de ganar del que presumía Carcedo hace apenas unas horas no existe. Ya ha perdido tres de los siete partidos disputados hasta ahora. Casi la mitad. Mal plan.

