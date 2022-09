Francés se entrena sin la ortesis en el codo y está a la espera del alta médica

Alejandro Francés dio otro paso más en su regreso al Zaragoza al ejercitarse este lunes en la vuelta al trabajo sin la ortesis en el codo derecho que ha lucido en las últimas semanas y que le ha permitido entrenarse con el grupo desde que sufrió la lesión en esa articulación tras una mala caída en el choque ante el Lugo del pasado 4 de septiembre. El futbolista ha tenido que ejercitarse con esa protección en estas tres semanas y este lunes lo hizo con un vendaje en el codo. "Transcurridas las tres semanas desde producirse la lesión y dada la buena evolución que presenta, siguiendo el plan inicial, se le ha retirado la ortesis a Alejandro Francés y ha comenzado a trabajar de manera progresiva con el grupo", ha asegurado la entidad.

"Seguimos cogiendo buenas sensaciones", ha añadido el defensa en su cuenta de Twitter tras la sesión vespertina, en la vuelta al trabajo del equipo después de la derrota ante el Mirandés el sábado. El central se ha perdido los partidos ante la Ponferradina, el Sporting y el Mirandés. En principio, tiene que pasar de nuevo por la consulta del traumatólogo que le examinó en la primera ocasión en Madrid, algo que está previsto para esta misma semana, y ahí se decidirá si ya recibe el alta médica y cuándo puede volver a jugar, aunque esto no es fácil que suceda ante el Eibar el próximo lunes. En principio, su regreso al grupo será progresivo al no llevar ya la protección en la zona y no llegará a tiempo del duelo contra el cuadro armero del lunes en La Romareda.

Seguimos cogiendo buenas sensaciones 💪🏻💪🏻🦁 https://t.co/YHNnnpeITC — Alejandro Francés (@alejafranto) 26 de septiembre de 2022

Francés se hizo la lesión en el duelo ante el Lugo en una mala caída tras saltar por encima de Chris Ramos, el ariete del cuadro lucense. El club comunicó el pasado 8 de septiembre que Francés sufrió "una lesión en el ligamento colateral cubital del codo derecho. Después de ser valorado por especialistas en traumatología de codo y extremidad superior, se va a proceder a un tratamiento conservador mediante una ortesis que limite parcialmente la movilidad de la articulación y que deberá llevar durante unas tres semanas, quedando descartada la indicación quirúrgica". Una vez cumplido ese plazo, se le ha quitado esa protección, lo que deja clara la buena evolución de la lesión.

Mientras, en el entrenamiento, la novedad ha sido que Jairo Quinteros ya se ha ejercitado con el equipo tras jugar con Bolivia ante Senegal el pasado sábado en los 45 minutos iniciales del choque. El central boliviano ha regresado sin molestias, ya que su cambio fue por decisión técnica, y está a disposición de Carcedo ante el Eibar el lunes en un duelo en el que Vigaray es baja segura y también apunta a mantenerse en esa condición Francés.