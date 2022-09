Sanllehí, director general del Real Zaragoza: "Sin el covid estoy seguro de que aún estaría en el Arsenal"

Raúl Sanllehí, director general del Real Zaragoza, ensalza el proyecto “único y fantástico” de la nueva propiedad del club aragonés y se congratula de formar parte de él con el objetivo de devolver a “una entidad histórica al lugar al que pertenece”. Así lo expone el catalán en una entrevista concedida al medio británico The Athletic UK en la que Sanllehí habla de presente, pasado y futuro.

El dirigente zaragocista confía en que el equipo aragonés vuelva pronto a Primera después de acumular ya diez campañas consecutivas en Segunda, pero la entrevista se centra en su etapa en el Arsenal, donde fue director de fútbol hasta hace dos años. “Me encantaba. No puedes imaginar la gente del club, la historia de la entidad… sentía realmente que estaba en la cima del mundo. Apreciaba a los dueños, la familia Kroenke, pero los últimos diez meses fueron horribles. Tuve que despedir a 55 personas sin saber que yo era el 56”, indica en la entrevista.

Para Sanllehí, el covid fue el detonante de su marcha. “No me sentí traicionado por los Kroenkes. Ellos tenían el LA Rams, los Denver Nuggets, los Colorado Rapids y, de repente, todos esos equipos no podían jugar debido a la paralización de las competiciones durante la pandemia. Pero tenías que pagar los salarios y los ingresos no estaban garantizados. Ellos entraron en pánico, pero un pánico lógico, como todo el mundo. Sin el covid estoy seguro de que estaría todavía allí ya que mi relación con los Kroenkes era maravillosa”, afirma.