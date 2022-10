El Real Zaragoza está con nueve puntos en ocho jornadas y una dinámica irregular que solo siembra dudas. Sin embargo, la plantilla quiere mandar un mensaje de tranquilidad. O al menos es el que desea enviar Jaume Grau, que hasta apuesta por situar al Zaragoza como candidato al ascenso a Primera, objetivo claro y también exigido por la nueva propiedad, pese a ese mal comienzo. “Sí hay equipo para subir, por supuesto. Al final se verá hasta dónde nos dará, pero sin duda lo hay. Hemos hecho grandes partidos, nos hemos medido a grandes rivales y pusimos en apuros a todos, quitando el día de Miranda, donde no estuvimos al nivel. En el resto pudimos ganar en cualquiera, si seguimos en esta línea no tengo dudas de eso”, asegura el centrocampista valenciano, uno de los fijos para Carcedo, que ha insistido en varias ocasiones en que ve al Zaragoza compitiendo bien.

Esa seguridad de Grau se fundamenta en el buen trabajo que, a su juicio, está haciendo la plantilla, por mucho que los resultados no digan eso, sobre todo tras la dura derrota en Miranda y el no poder con un Eibar que se quedó con nueve jugadores. “Es un hecho que nos gustaría tener más puntos que los que tenemos. El equipo está tranquilo y sigue con la misma ilusión porque está trabajando y compitiendo bien. La línea a seguir es esta y estoy convencido de que seremos capaces de sacar más veces de tres en tres”, dice Grau, más que convencido de lo hecho por el Zaragoza hasta ahora. “El equipo no tiene dudas. Nosotros tenemos claro a lo que salimos al campo y lo que tenemos que hacer. Se mira a los resultados y no se han dado, pero es una cuestión de dinámica y en cuanto se cambie remontaremos el vuelo”.

“Tenemos clara cuál es nuestra identidad, según el partido, ya sea en casa o fuera, modificas algunas cosas, como es normal. El año es largo, es cuestión de rematar algunas cositas y en cuanto logremos cambiar la dinámica todo se verá distinto”

Así, pese a que en el ideario de Carcedo se apueste tanto por mirar al rival a la hora de plantear los partidos, Grau ve que “tenemos clara cuál es nuestra identidad, es cierto que según el partido, ya sea en casa o fuera, modificas algunas cosas, como es normal. En grandes partes de los partidos hemos sometido al rival, los hemos puesto en apuros, hemos mantenido la portería a cero en muchos encuentros…. La identidad está clara, el año es largo, es cuestión de rematar algunas cositas y en cuanto logremos cambiar la dinámica todo se verá distinto”. Por eso el centrocampista pide más tranquilidad en las evaluaciones, ya que “hace unas semanas al ganar dos partidos seguidos se veía todo distinto y ahora parece que no. Hay que mantener una línea más equilibrada”.

“Somos conscientes también de que necesitamos más goles. El equipo está trabajando bien y va a poner todo de su parte para buscar soluciones para hacer más. Si seguimos en esta línea empezarán a entrar"

En esa línea optimista pese a que la realidad de la clasificación muestre otras cosas también el medio valenciano ve muy solucionable la falta de gol. “Somos conscientes también de que necesitamos más goles. El equipo está trabajando bien y va a poner todo de su parte para buscar soluciones para hacer más goles. Contra el Eibar nos faltó generar más ocasiones, pero eso va a llegar. Si seguimos en esta línea empezarán a entrar y todo cambiará”.

“Me encuentro bien en mi posición. En función de cada partido siempre hay detalles que modificar y se afronta de una manera diferente y hay que adaptarse"

Grau se incrusta en demasía y en la mayoría de los partidos entre los centrales para sacar el balón, lo que de momento no ayuda a la fluidez del juego, pero el jugador de momento se siente a gusto en su rol. “Me encuentro bien. En función de cada partido siempre hay detalles que modificar y se afronta de una manera diferente y hay que adaptarse. Tanto en una posición como en otra estoy a gusto”, reseña, haciendo referencia a cuando juega también más a la altura del otro pivote del equipo, y con el deseo de dar el domingo frente al Oviedo una alegría a la afición, “más ahora que vienen los Pilares. El Oviedo es un gran rival y vienen de una derrota, pero queremos ganar. Hay que agradecer el ambiente que hubo ante el Eibar, también los aficionados que viajaron a Miranda y tenemos muchas ganas de darles una alegría más”.