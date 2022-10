El Real Zaragoza disputa la novena jornada ante el Real Oviedo, que llega a La Romareda (domingo, 16.15 horas) en una situación idéntica a los zaragocistas, con los mismos nueve puntos en las 8 citas del campeonato iniciales. El conjunto zaragocista, que empató en casa ante el Eibar en la pasada jornada, afronta el duelo con la necesidad inexcusable de ganar en un partido vital para el equipo y también para su entrenador, Juan Carlos Carcedo, que en la semana de Pilares, en los duelos ante los asturianos, el Racing en Santander el 12 y el Villarreal B de nuevo en casa el sábado 15 se puede jugar el puesto si no consigue que el equipo reaccione.

Para el choque ante el cuadro carbayón es baja segura Eugeni, tras la lesión muscular que sufrió hace ocho días y que aún le dejará otras dos semanas más fuera del equipo, mientras que Francés no forzará su regreso, salvo giro que no se espera. El central acumula cuatro partidos seguidos sin jugar tras la lesión en el codo que sufrió ante el Lugo y ya se entrena con el equipo, pero lo hace aún con precaución, por lo que Carcedo no forzará su regreso. Jairo Quinteros, que ha arrastrado molestias en el aductor esta semana, también apunta a baja.

El partido, que dará comienzo a las 16.15 horas en La Romareda, se podrá ver en Vamos y en la plataforma de LaLiga SmartBank TV, que se puede ver con los operadores Movistar, Orange, Vodafone o Telecable, entre otros.