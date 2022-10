El Columbus Crew no ejecuta la opción por James Igbekeme

El Columbus Crew hizo oficial este miércoles una decisión que estaba más que clara en la no continuidad de James Igbekeme en el club de la MLS al que fue cedido en enero pasado. Tal y como comentó este diario, las posibilidades de que James, cuya opción era muy baja y algunas fuentes situaban en cero euros, siguiera en Columbus eran mínimas y ahora será el Zaragoza el que deba buscar una salida para el centrocampista nigeriano, que acabó la temporada con su equipo el pasado 9 de octubre y que ya se encuentra de vacaciones y ha estado ya en la capital aragonesa en estos días.

Pese a esa opción tan asequible, Columbus ha descartado la continuidad y ha comunicado que dejará de pertenecer al club el 31 de diciembre, cuando finaliza la cesión. De hecho, en el acuerdo al que se llegó para su salida en enero pasado desde el Zaragoza se incluía que si el Columbus no ejecutaba esa opción el futbolista tendría todas las facilidades para terminar su etapa en el club aragonés y ambas partes buscarían ese acuerdo para la salida.

Wishing you the best. Thank you, James. pic.twitter.com/f6r4V9TWJn — The Crew (@ColumbusCrew) 26 de octubre de 2022

No ha tenido tampoco suerte James en su andadura en la MLS. Se fue a finales de enero y jugó 23 partidos de Liga, con solo ocho de titular. No entró en el once hasta la novena jornada, ante el Kansas, después tuvo una época de mayor continuidad, jugando en posiciones más adelantadas en la medular o escorado hacia la izquierda, con esas ocho veces titular, y en los últimos 10 partidos no tuvo apenas minutos (solo 15) y se quedó en el banquillo en nueve. Tras no alcanzar los playoffs, Caleb Porter, el entrenador del Columbus Crew, dejó su puesto y aún no hay sustituto, pero el presidente y gerente general del equipo, Tim Bezbatchenko, ya anunció este miércoles con qué jugadores cuentan para la próxima temporada.

El Zaragoza, también porque solo posee un dorsal libre, desea reforzarse en enero y le sobran centrocampistas (Grau, Francho, Petrovic, Vada, Zapater, Manu Molina y Eugeni), no tiene entre sus previsiones seguir contando con el nigeriano. Las dos partes tratarán de llegar a un acuerdo por los seis meses de contrato que le restan, hasta junio de 2023, con un salario anual que, tras renovar en 2020, estaría en el entorno de los 300.000 euros. El Zaragoza, en ningún caso, le puede dejar sin ficha, ya que entonces estará obligado a pagarle lo que le queda de contrato hasta junio.

De más a menos

Llegado de Gil Vicente en el verano de 2018 con un traspaso de 150.000 euros, James hizo una gran campaña en la 18-19 y al término de esa Liga el Zaragoza tuvo varias ofertas por él, rechazadas, también la del Granada, que llegaba a los 4 millones por todo el pase del nigeriano. Sin embargo, tras traspasar a Pep Biel, la posición de Víctor Fernández, entonces entrenador, fue contraria a vender a James y el club mantuvo al jugador, al que las lesiones, hasta ocho contratiempos de diferente índole, aunque la mayoría musculares, lastraron en las dos siguientes campañas, 19-20 y 20-21.

Con JIM no terminó como fijo en la 20-21 y en verano se decidió su salida. Convenció de nuevo al técnico y se quedó, pero tras jugar en 12 partidos de Liga, ocho de ellos de titular, y dos de Copa, con 616 minutos en total, se cerró en enero su cesión con la idea de que fuera sin retorno.