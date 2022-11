Laguardia: "Es prácticamente imposible que vuelva al Real Zaragoza"

Volvió a jugar con el Alavés en Santander el martes tras su regreso en octubre.

Por fin, sí, y estoy muy contento por ese retorno. Ya era hora, ya tocaba y tenía muchas ganas porque han sido meses muy duros y largos y una vez que volví al club también se ha hecho largo hasta tener minutos. Ahora, a seguir para delante y a aportar todo lo que pueda.

¿Qué pasó para que se dilatara tanto su continuidad en el Alavés? No renovó tras el descenso y tuvo que esperar hasta octubre.

El principal problema fue de límite salarial y de la tasación que te hace LaLiga, historias que entiendes cuando te las explican y que hasta este momento ni las conocía. Las normas son así y yo no podía jugar en el 80% de los clubs de Segunda por esa tasación, por mi edad, porque soy un defensa de 32 años y no un delantero en el que los equipos siempre gastan más en sus presupuestos. El Alavés hizo un esfuerzo, aumentó un poco el límite salarial y con calzador pude entrar, aunque estuve muy cerca de irme al extranjero, ya que era la salida más sencilla para seguir jugando. He vivido un verano muy extraño sí, aunque al final si se diera lo deseado y mi continuidad en Vitoria.

Entre ese 80% de Segunda también estaba el Zaragoza, ¿no?

A ver… Era cuestión de prioridades para muchos clubs. Por poder, puedes llegar, pero priorizas un delantero por ejemplo. Seguro que algún equipo podría haber querido contar conmigo en un marco y una exigencia normales, no por la tasación inviable que por el contexto se me hacía. ¿El Zaragoza? En ningún momento tuve o me llegaron a mí opciones acerca de ese fichaje. No sé si hubo interés o no, pero es obvio que en este caso también por el escenario del límite salarial era tremendamente difícil.

Es su novena temporada en el Alavés, casi es su casa ya.

Lo que he creado en el Alavés es muy especial, soy el capitán, llevo nueve años aquí, 266 partidos si no me equivoco, el segundo que más ha jugado en Primera tras Pacheco... Llegué en un momento en el que el Alavés se acababa de salvar de bajar a Segunda B y tanto el club como yo hemos crecido de la mano de una manera que era impensable al venir aquí.

Allí la meta tras bajar no puede ser más que volver a Primera, ¿no?

Sí, está claro. Es el primer año y tienes que poner toda la carne en el asador, porque sobre el papel y por el nivel económico eres de los que más posibilidades vas a contar. Sin embargo, esta categoría es muy difícil, igualada y jodida, aunque hemos empezado muy bien tras el descenso, la afición se ha identificado y se ha enchufado con lo que ve, notas el aliento de mucha gente joven y al Alavés, estas semanas que estuve fuera, da gusto verlo jugar. Pero, insisto, esto es muy largo

Ha firmado dos años ahora. ¿Alavés es estación de término en la carrera de Laguardia?

Si hubo un momento de cambiar de aires fue este verano, aunque yo quería seguir aquí. Una vez que se ha producido así seguramente será mi estación de fin de carrera, donde termine mi etapa de futbolista, aunque no quiero pensar mucho en eso, más aún tras lo que he pasado estos meses, prefiero disfrutar el día a día.

"Nunca se dio la oportunidad de volver, el verano que más condiciones podían confluir era el pasado y por muchos motivos no encajó ni se dio ese movimiento, ni en tiempo ni en forma ni en posibilidad económica"

Eso cierra la puerta al Zaragoza, a su retorno antes de la retirada.

Lógicamente es así. Es difícil que se dé. Nunca se dio la oportunidad de volver, el verano que más condiciones podían confluir era el pasado y por muchos motivos no encajó ni se dio ese movimiento, ni en tiempo ni en forma ni en posibilidad económica. Es prácticamente imposible que pueda volver a jugar con el Real Zaragoza.

"El Zaragoza, como club, tiene que centrarse en crecer, está muy bien que metan dinero, pero deben edificar con la seña de identidad de la cantera, de jugadores como Francho, Francés o Azón"

¿Cómo ve al equipo desde la distancia? Ha empezado con dudas, con irregularidad en los resultados, sin un patrón claro de juego y después de la llegada de una nueva propiedad en un proyecto recién estrenado.

Todo proyecto nuevo necesita su tiempo, aunque el fútbol no espera a nadie y no te da una tregua. La propiedad trajo una ilusión que parecía desgastada en los últimos años, los resultados no acompañan, pero es muy pronto para hablar de no lograr objetivos. Es verdad que es un equipo irregular, capaz de ganar en Tenerife y después perder con el Andorra. Para mí tienen, como club, que centrarse en crecer, está muy bien que metan dinero, pero deben edificar con la seña de identidad de la cantera, de jugadores como Francho, Francés o Azón.

Usted ya fue canterano y sabe bien lo que es.

Es que el valor de identidad que te da tener jugadores de la casa es enorme. No me puedo comparar con ellos, porque tuve varias temporadas en el primer equipo y no encontré esa regularidad de rendimiento personal, juego y situación que ellos sí han tenido. Los tres han dado un muy buen nivel desde su llegada, no son promesas. Hay que basar el proyecto en estos jugadores, aunque después puedan venir futbolistas importantes o de calidad, pero con el apoyo fundamental de la gente de la casa. Eso sería lo mejor que le podría pasar al club.

"Francés no es el defensa más alto ni el más fuerte, aunque también mejora en ese aspecto, pero técnicamente va sobrado, con una buena salida de balón. Le veo un techo altísimo"

Por demarcación en el campo se hace casi obligado preguntarle por Francés. ¿Qué le parece su evolución?

Empezó con Víctor Fernández de lateral derecho si no recuerdo mal y como central lo que más destaco es la concentración con la que juega. Es verdad que no es el defensa más alto ni el más fuerte, aunque también mejora en ese aspecto, pero técnicamente va sobrado, con una buena salida de balón. Yo cuando empecé era un poco su perfil, pero el trabajo físico y los años te curten, el fútbol te exige cada vez más. Le veo un techo altísimo, va a ser uno de los jugadores más importantes del Zaragoza.

Un equipo que solo lleva nueve goles. La cifra es muy baja para estar arriba.

No tienen una figura importante, de hacer muchos goles, y eso se nota. Les está costando la eficacia, pero yo veo jugadores capacitados para hacerlos en el equipo, es cuestión de insistir en la idea y esperar el momento. Estoy convencido de que al Zaragoza le llegarán los goles, los puntos y estará arriba. No tengo ninguna duda.

¿De verdad ve equipo en el Zaragoza para estar arriba?

Sí, de verdad que sí. Tiene jugadores buenos, hace falta esa estabilidad, esa confianza que te dan los resultados y les está costando también por esa presión que te exige un club tan importante. Les falta enganchar esa regularidad, pero van a estar arriba, tienen jugadores de sobra para lograrlo. Ves otros equipos que están en la zona alta y analizas sus futbolistas uno por uno y no tienen tanta calidad, aunque es necesario encontrar ese bloque, ser un equipo.

"Es duro y hasta irreal pensar que el Zaragoza lleva tantos años sin competir con los más grandes de España. Esto es una pesadilla larga, demasiado ya, pero no tengo dudas de que acabará, ojalá lo más pronto posible. Ese día va a llegar"

Como zaragozano y zaragocista, ¿cuánto le duele ver tantos años, ya para 10, al Zaragoza en Segunda?

Es duro y hasta irreal pensar que lleva tantos años sin competir con los más grandes de España, con los que estaba hace un tiempo, cuando era tan identificable para el club que el equipo estuviera en Europa y en los primeros puestos de la Liga. Esto es una pesadilla larga, demasiado ya, pero no tengo dudas de que acabará, ojalá lo más pronto posible. Ese día va a llegar.

Sobre todo por el zaragocismo, que sigue fiel, con casi 26.000 socios.

Es que esos números de socios han sido lo habitual estos años, aunque creo que la nueva propiedad también generó esa ilusión y ese aumento. Yo hablo con muchos compañeros y a todo el mundo le gustaría jugar ahí, el Zaragoza no ha perdido ese reconocimiento, el que tiene La Romareda como estadio y ser un escenario ideal para cualquier futbolista. Es cuestión de tiempo. De verdad, todo llegará y esa gente que ahora puede estar decepcionada, aunque siga al lado del equipo, que ha tenido esa paciencia, pues tendrá esa recompensa de volver a ver al club en Primera.

"Fueron muchos años en la cantera y en el primer equipo y como aficionado soy zaragocista desde que nací. Uno no puede negar sus orígenes y estoy muy orgulloso de ellos. Todo lo que tiene que ver con el Zaragoza es muy especial para mí"

Para usted no es nuevo medirse al Zaragoza porque ya lo hizo al principio de su etapa en el Alavés. ¿Sigue sintiendo ese cosquilleo de partido especial?

Todo lo que tiene que ver con el Zaragoza para mí es especial. Mi padre a su nieto le compró la camiseta del equipo, ya tiene la de los dos, porque por parte de la familia materna ya lleva la del Alavés y cuando sea mayor que elija. Yo siempre estoy pendiente del Zaragoza, de poder verlo, de ver las noticias, de enterarme de la alineación antes de jugar... Fueron muchos años en la cantera y en el primer equipo y como aficionado soy zaragocista desde que nací. Uno no puede negar sus orígenes y estoy muy orgulloso de ellos.