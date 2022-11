Simeone: «Me sabe muy mal, empatamos por mi culpa»

Giuliano Simeone rescató un punto para el Real Zaragoza, pero el delantero se sintió culpable por no haber dado la victoria al equipo. «Me sabe muy mal. Empatamos por mi culpa. Podríamos haber hecho tres puntos, tuve muchas situaciones y no pude ser más eficaz», señaló en LaLiga TV. «No sé si me culpo, pero sí por las situaciones que tuve. El equipo trabajó muy bien y generó muchas situaciones para que yo pudiera convertir», añadió.

El ariete cree que al equipo le faltó eficacia y que debe seguir trabajando. «El equipo lo trabajó con muchísima intensidad y no pudimos ser eficaces. No nos está dando. Tenemos que conseguir una victoria sí o sí. Y hay que hacerlo ya», apuntó, añadiendo que en el primer partido de Escribá en La Romareda ya se había viso un Zaragoza más dominador. También Mollejo apeló al trabajo del equipo en la sala de prensa. «La gente de arriba nos hemos movido bien, hemos puesto en dificultades al equipo contrario. Es el camino, hemos creado ocasiones, nos hemos animado, hemos trabajado como equipo, y hay que tirar para adelante», dijo el futbolista, que no pudo ocultar su impotencia en el campo. «Impotencia porque queremos ganar, porque trabajamos y sufrimos diariamente. Le damos importancia al tema mental, intentamos jugar de la mejor manera. Estamos en el buen camino y el mensaje hoy tiene que ser positivo. Nos gustaría ganar más que a nadie y seguiremos trabajando», concluyó Mollejo.