A Petrovic le pueden caer más de dos partidos por su roja

Radosav Petrovic fue expulsado al terminar el encuentro por según Jon Ander González Esteban en el acta arbitral «estando aún sobre en el terreno de juego, se aproxima a mí quedándose a escasos dos metros, sin tener ningún compañero de equipo a su alrededor, dirigiéndose a mí gritando en los siguientes términos: «Esto es una puta vergüenza, una puta vergüenza». Vio la roja directa por ese motivo y ya había visto minutos antes una amarilla, por una clara mano en el centro del campo, que supone la quinta y ya por eso debe cumplir un partido de sanción.

Ahora, Competición debe decidir por la roja directa pero al ser una desconsideración al colegiado podría ser el castigo de más de un partido por la expulsión, por lo que como mínimo será penalizado con dos.

«Estas cosas nos sobran, son un perjuicio. Entiendo que esté quemado como todos, pero no sé exactamente qué le ha dicho. Hay que tener madurez porque esto es fútbol. Eso no puede llevarnos a perder el respeto al árbitro ni nada de eso. Nos perjudica a nosotros pero también a él», dijo Escribá por esa roja, señalando a Petrovic como también hizo con Ratón por la segunda amarilla ante el Diocesano tras acabar ese partido, dejando claro que no entiende esas tarjetas.

Los apercibidos

Escribá dijo que creía que la amarilla de Jaume Grau era la quinta, pero es la cuarta. Las otras las vio ante Mirandés, Oviedo y Racing y fue expulsado por doble amonestación en Cartagena. Así, queda apercibido de suspensión, como Vada y Lluís López.