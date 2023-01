El consejo de administración del Sporting anunció este domingo la destitución del entrenador Abelardo Fernández "con el fin de mejorar la marcha deportiva del equipo con 19 partidos aún por delante en la Liga Smartbank además de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey". Así, el equipo asturiano tendrá nuevo entrenador en el partido ante el Real Zaragoza del próximo domingo en El Molinón, teniendo en cuenta que la de Abelardo es la undécima destitución de un preparador en la categoría de plata, con la de Juan Carlos Carcedo en el conjunto zaragocista entre ellas.

La derrota por 2-0 este sábado en El Sardinero ante el Racing de Santander, en un partido en el que los gijoneses ofrecieron una pésima imagen, fue el detonante final en una relación entre el técnico y los propietarios del club que en las últimas semanas se había deteriorado bastante. El Sporting, tras la derrota de ayer, está a solo tres puntos de las posiciones de descenso con una racha de una sola victoria en los doce últimos partidos sin contar con las logradas ante Numancia y Rayo Vallecano en la Copa del Rey.

Diferencias con Orlegi

Las malas relaciones del Pitu con la nueva propiedad del club gijonés, con el Grupo Orlegi, también estarían entre las explicaciones de un cese que era esperado ya. El dueño del Sporting, Alejandro Irarragorri, manifestó recientemente que "no clasificarse para el play off de ascenso será un gran fracaso" mientras que Abelardo siempre sustuvo que esta plantilla no tenía el potencial necesario para ello.

El Sporting negocia ahora con Miguel Ángel Ramírez, según reveló La Nueva España, para hacerse cargo del equipo. Es un entrenador canario que ha dirigido en Ecuador, en Brasil (Inter de Porto Alegre) y en la MLS (Charlotte). Curiosamente, tras caer derrotado en la primera vuelta en La Romareda el técnico del cuadro gijonés dijo que tenía muchas ganas de que llegara el encuentro en Gijón porque el "Zaragoza en la primera parte ejerció una excesiva presión sobre el árbitro y han celebrado la victoria con mucha euforia. me parece fenomenal, me motiva más para el partido de vuelta", dijo el entrenador gijonés tras el triunfo zaragocista con gol de Mollejo.

Vuelve Djuka

Mientras, el equipo sportinguista recupera para el partido ante el Zaragoza a Djuka, uno de sus jugadores de referencia en ataque, aunque este curso solo lleva dos dianas en Liga, tras cumplir sanción y es baja por amarillas Otero.