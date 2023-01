Miguel Puche vivió un verano agitado en el que pudo salir cedido, convenció a Carcedo para quedarse a caballo entre el filial y el primer equipo y las últimas horas del mercado y la salida de Juanjo Narváez sin que llegara un extremo le dieron dorsal en el Real Zaragoza, un premio a su constancia y a su regularidad. Escribá le tiene fe al jugador y ya le dijo antes del mercado de enero que contaba con él y que le consideraba un activo importante en la plantilla. "Estoy bien, no estoy satisfecho con el rendimiento que he dado hasta ahora. Creo que puedo dar más y evolucionar como jugador", asegura el atacante turiasonense, que no se conforma.

Ha participado en 18 partidos de Liga en esta temporada, con cuatro presencias en el once (437 minutos ligeros), la última en Gijón de sabor agridulce al tener que marcharse pronto tras la roja de Alarcón: "Es una situación difícil. Como jugador fastidia estar trabajando, tener una oportunidad y que se dé todo así. El equipo está por encima de todo y se acepta", asegura Puche, un futbolista de club, criado en la cantera zaragocista, a la que llegó con 16 años y ahora con contrato hasta 2025. De hecho, Escribá ha asegurado en más de una ocasión que si con alguien está siendo injusto es con el mediapunta, que merece más minutos de los que tiene. "A mí esas palabras me ayudan bastante. El trabajo en el día a día no se ve y que una persona como el míster lo vea y lo valore es muy importante para mí. Yo siempre estoy a su disposición al 100% trabajando".

"Lo sucedido en Gijón fastidia, estar trabajando y que la oportunidad se dé así, pero el equipo está por encima de todo y se acepta"

Coincidió en el once en Gijón con los otros tres canteranos de camada, con Francho, Francés y Azón, un dato que refleja la "importancia de la Ciudad Deportiva. Para nosotros y para los canteranos que están abajo es muy importante, ven que se puede llegar, que no está tan lejos", argumenta Puche, con todos los números de mantener la plaza en el once en la banda ante la Ponferradina, aunque también pueda jugar de segundo punta. "Yo siempre he sido un jugador de banda, pero donde me ponga el míster estaré cómodo", asevera.

"En la situación en la que estamos quizás esos puntos ante la Ponferradina son más importantes. Por historia el objetivo del Zaragoza solo puede ser estar arriba, aunque mirar más allá del lunes es equivocarnos"

Espera el lunes un duelo ante la Ponferradina en "un horario difícil, pero la afición sabe que con ellos somos más fuertes" y de victoria obligada porque el enemigo marca la plaza de descenso, ahora a 4 puntos. "Es un partido importante, pero son tres puntos igualmente, como te juegas en el resto. En la situación en la que estamos quizás esos puntos son más importantes. Nosotros fuimos en Gijón a por el triunfo, el partido se dio como se dio y nos fuimos fastidiados a casa. La idea es siempre ir a ganar en la situación que sea", tercia, manteniendo el mensaje en el corto plazo, porque "por historia el objetivo del Zaragoza solo puede ser estar arriba, pero mirar más allá de la Ponferradina es equivocarnos".

Competencia en enero

Al mercado de enero le quedan seis días y el Zaragoza sigue pendiente de dar salidas y buscar algún refuerzo, algo de lo que la plantilla quiere aislarse: "Estamos todos unidos tanto si viene alguien como si se va algún compañero. Lo importante es que estemos motivados para los próximos partidos porque es donde nos vamos a jugar la posición a final de temporada", sentencia Puche, al que le va a llegar más competencia en las alas en este enero, puesto que la prioridad es un extremo: "La competencia es importante en un equipo. Si vienen compañeros serán bienvenidos y trabajaremos con ellos para sacar el máximo rendimiento al equipo", cierra.