El Real Zaragoza cierra la jornada 25ª con la visita a La Romareda de la Ponferradina en un partido vital para los zaragocistas ante un enemigo que marca la zona de descenso a Primera RFEF. Con solo cuatro puntos con el conjunto berciano, todo lo que no sea ganar meterá en muchos apuros a los zaragocistas, que llegan a la cita tras dos salidas consecutivas, resueltas con una victoria tras remontar ante el Villarreal B y la derrota en Gijón frente al Sporting.

Con la zona de promoción de ascenso muy lejana aún para los de Fran Escribá, el esfuerzo inmediato se centra en poner tierra de por medio con el descenso y el triunfo ante una Ponferradina que no ha ganado nunca en La Romareda en las seis visitas anteriores (cinco derrotas y un empate) es crucial. Para el choque, el conjunto zaragocista tiene las bajas por sanción de Vada, Jair, Alarcón y Nieto, por lo que el once tendrá cuatro novedades seguras, que bien podrían ser Lluís López, Gabi Fuentes, Zapater y Giuliano, que en Gijón no fue titular al volver de unas molestias en la espalda. También es baja por segunda semana consecutiva Fran Gámez, lesionado, y es factible que Escribá vuelva a dejar fuera a los jugadores en la rampa de salida, Petrovic, James o Jairo, para un mercado que acaba el martes.

El duelo ante la Ponferradina se jugará este lunes en La Romareda a las 21.00 horas y será televisado por Vamos, en Movistar, y por LaLiga SmartBankTV, que se puede ver por diferentes operadores como Movistar, Vodafone, Orange, Telecable o Amazon Prime.