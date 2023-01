Iván Azón sabrá el miércoles el alcance de su lesión y las sensaciones son optimistas

El paso de las horas ha ido transmitiendo mejores sensaciones en las molestias que Iván Azón sintió a la media hora de juego frente a la Ponferradina en la parte posterior del muslo derecho, en la zona isquiotibial en la que ya se lesionó con una rotura fibrilar el pasado 15 de octubre ante el Villarreal B y que le tuvo casi tres meses de baja, ya que no regresó hasta después del parón navideño. La impresión que maneja el Zaragoza y también el entorno del ariete es que no hay rotura de fibras en la zona y se trataría más de una contractura.

En todo, caso al jugador se le van a realizar pruebas en las próximas horas, probablemente mañana miércoles a primera hora, y sabrá entonces el alcance de la lesión, que en todo caso ya le convierte en seria duda ante el Andorra. Mientras, Fran Gámez entrenó con los suplentes y descartados para el duelo ante la Ponferradina y apunta a llegar el domingo en el choque en el Principado después de la lesión muscular que sufrió en La Cerámica frente al Villarreal B en la zona isquiotibial de la pierna derecha y que le ha hecho ser baja ante el Sporting y la Ponferradina. El lateral valenciano irá aumentando cargas esta semana y si las sensaciones son buenas estará en ese partido.

Ya después del partido Escribá mandó un mensaje optimista con Azón. «Puede ser en la misma zona que la lesión anterior, me ha dicho que sintió algo en los isquios, no como una rotura, confiemos en que sea solo una sensación y no algo más, pero ahora es difícil hacer un diagnóstico», explicó el técnico, tras lamentar esas molestias del jugador, ya que el Zaragoza fue otro cuando el delantero salió del campo.

Azón lleva una temporada, la posterior a su renovación para ser una de las referencias del equipo, marcada por los problemas físicos. Una lesión fortuita tras regresar de la gira en Marbella supuso un edema óseo en la rodilla que le dejó fuera hasta la sexta jornada, ante el Sporting. Solo estuvo seis partidos a disposición de Carcedo hasta caer ante el Villarreal B en los últimos instantes, con una lesión en el biceps femoral derecho que tuvo una recuperación mucho más lenta, ya que debió parar a mitad de rehabilitación, para regresar ante el Mirandés casi 3 meses después y tras el parón navideño. Jugó unos minutos ese día, tras el descanso en La Cerámica, siendo clave en la remontada, para ser titular en Gijón y que un mareo por un golpe le dejara KO en el intermedio. Contra la 'Ponfe' estuvo solo media hora en el césped para completar 407 minutos en 10 partidos en este curso, con dos dianas en lo poco que ha jugado.

Mientras, el Real Zaragoza ha hecho una sesión en la Ciudad Deportiva este martes, que ha sido más suave para los titulares ante la Ponferradina, mientras que el resto se ha ejercitado con normalidad, incluidos James y Petrovic, que están a la espera de una salida que se puede producir en las próximas horas. Mucho más seguro aún parece el adiós de Jairo Quinteros, que a pesar de estar citado ante la Ponferradina hoy ha vuelto a trabajar al margen por esas molestias en el talón que arrastra. Manu Molina es la otra salida que se puede dar en estas horas, aunque la propuesta del Tenerife apunta a que ya se le ha desvanecido.

El Zaragoza recupera ante el Andorra a los sancionados Jair, Vada, Nieto y Alarcón y puede hacerlo también con Fran Gámez, que ha sido sustituido en el lateral por Larra en los dos últimos partidos. Y reza para que no haya lesión muscular de Azón, aunque las sensaciones son al menos optimistas.