El delantero es Gueye

El mercado de invierno es al fútbol lo que septiembre a los estudiantes, el momento de intentar arreglar lo que no se hizo bien en la primera oportunidad. En verano el Real Zaragoza no acertó con su apuesta como delantero titular porque Pape Gueye no solo no se ha ganado esa condición sino que, además, todavía no se ha estrenado como anotador. Para colmo, los problemas de Azón han dejado a Giuliano como único nueve en las alineaciones del equipo.

