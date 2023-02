Fran Escribá, técnico del Real Zaragoza, llegó con una idea clara a la rueda de prensa tras la derrota ante el Alavés por 1-4 en La Romareda. "Ellos han sido mejores en las dos áreas. Tuvimos ocasiones y su portero estuvo muy bien, pero han tenido más contundencia y han sido superiores", matizó el técnico, que sabe que "el resultado afea todo, es abultado y nos duele".

Asimismo, Escribá destacó que sí que le gustó la primera parte del Real Zaragoza, aunque "nos marcaron a balón parado, que era algo que habíamos hablado y habíamos trabajado mucho, porque somos un equipo poco físico y ellos tienen un equipo con mucho que ganó esta acción. Pero nuestra primera parte me ha dejado satisfecho". La segunda mitad sí que le gustó menos al míster, que vio a su equipo "sin saber manejar en ningún momento el partido. Vas perdiendo 1-3 y si marcas el segundo a lo mejor te metes en el partido, pero hubo desconexiones y eso nos llevó a encajar otro gol. De todas formas, el resultado fue excesivo para el fútbol que hubo en el campo", constató.

Y es que el técnico no considera que el Alavés fuera mejor en juego y cree que errores propios en defensa costaron muy caros. "Sé que suena rarísimo porque evidentemente han merecido ganar por su contundencia y la calidad, pero sí que es cierto que a nivel de juego no hubo superioridad del Alavés. No hemos estado acertados en las áreas, ni en ataque ni sobre todo en la defensa. Me preocupan más los errores defensivos que los ofensivos. El problema es cuando no generas, pero tiramos lo suficiente para haber marcado más goles. Ellos tiraron poco, no recuerdo paradas de Cristian Álvarez, pero nos marcaron cuatro. Eso dice mucho de las lagunas defensivas que tuvimos dentro del área", dijo.

De hecho, al técnico le preocupa el primer gol, aunque todavía más el tercero y el cuarto, en los que el equipo se desconectó por completo. "Hemos encajado poco en balón parado defendiendo en zona. En el primero ha habido un desajuste. Unos corren y otros se paran. Lo importante de marcar en zona es percutir y evitar espacios como el que encontró Sylla. Igualmente, me preocupan mucho más el tercer y el cuarto gol. En el tercero no se marcó a Villalibre, que estaba solo en el centro del área pequeña entre nuestros dos centrales, que no se perfilaron, ni tomaron la marca, ni chocaron con él y remató solo. Es una falta de concentración muy grave", incidió Escribá.

El once y la ausencia de Gueye

El técnico comentó el partido de algunos jugadores de ataque. "Bebé nos ha aportado esa pegada. Estoy satisfecho, mejorará, pero dos partidos y dos goles es para estar contento. No estaba Bermejo y he decidido poner a Vada por la derecha. La baja de Azón y de Mollejo hizo que entrara Puche, que siempre genera y que aunque no es un delantero puro lo necesitamos. Gueye nos habría exigido mucho centro lateral y ellos son fuertísimos en esas acciones. Giuliano, Puche o Pau les incomodaban mucho más", señaló.

Finalmente, el míster declaró que no piensa que Gámez tuviera mucho que ver en el resultado final. "El primer gol viene de balón parado. Dos de los goles vienen con Larrazabal dentro. Me preocupa el área. Dentro de la defensa, los laterales estuvieron mejor que los centrales y Nieto estuvo mejor que Gámez. Estoy contento con Fran y no creo que su mejor o peor partido haya sido determinante", acabó.