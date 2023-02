La delicada situación clasificatoria del Real Zaragoza y la errática trayectoria del conjunto aragonés, a solo cinco puntos de los puestos de descenso, no inquieta especialmente al director general del club, Raúl Sanllehí. De hecho, en la entidad se ha instalado la confianza y el optimismo. «Estamos muy tranquilos porque vamos por el buen camino. Es verdad que los resultados no son los que queremos, pero pronto irán llegando con los cimientos que estamos poniendo», asegura.

Sanllehí se esfuerza en transmitir «pensamiento positivo» a pesar de que admite que las cosas no están saliendo como estaban previstas. «Pero siempre hemos dicho que esto es un proyecto a medio y largo plazo. El objetivo es alcanzar los éxitos lo antes posible, pero, sobre todo, sentar las bases de un proyecto sólido y un crecimiento orgánico», indicó el director general en la firma del convenio por el que el ayuntamiento apoyará al club con 700.000 euros en concepto de patrocinio para fomentar el fútbol base, la cantera femenina y la escuela para deportistas con discapacidad intelectual.

No hay, pues, miedo a que todo ese proyecto pueda verse en peligro por un descenso que, en estos momentos, sigue siendo una amenaza real para un Zaragoza incapaz de despegarse de la zona baja. «No contemplamos el escenario de que todo se tuerza. Me gusta pensar en positivo y no hablar de hipótesis, de otra pandemia o una Guerra Mundial. En el escenario actual, la confianza y el compromiso de los inversores son absolutos», afirma para establecer una separación entre la parcela deportiva y la institucional. «La parte deportiva tiene que trabajar al margen de todo el ruido que pueda haber alrededor».

Así que, como reza el lema que presidió la campaña de abonados el pasado verano, lo mejor está por venir. O en eso confía una afición resignada que acumula desencanto tras otra temporada aciaga en la que nunca ha habido opciones de alcanzar una zona más allá de la mediocridad. En todo caso, Sanllehí advierte que «la fuerza de la plantilla de la próxima temporada dependerá de varios factores, sobre todo, del límite salarial. A partir de ahí dispondremos de un margen para movernos en una u otra dirección, aunque también influirá la posición que ocupemos al final de esta campaña o el número de abonados», expone el director general, que muestra su total confianza en el trabajo de confección de la futura plantilla que se está realizando en los despachos. «Sé que tenemos grandes profesionales que han empezado a trabajar hace semanas en el diseño de lo que ha de venir, aunque existen numerosas incertidumbres, sobre todo en lo que respecta a ese límite salarial».

En ese sentido, el catalán insiste en su absoluto respaldo tanto al actual cuerpo técnico como a la plantilla. «Tengo confianza plena en el equipo. Estoy encima de ellos y mi confianza es alta» y comparte el mensaje transmitido por Escribá. «Intentamos que los mensajes del club sean consensuados. Hablamos muy a menudo y sería raro que el mensaje del entrenador discrepara con el mío. Lo veo igual que dijo él», subraya Sanllehí, que se congratula de que el estado de ánimo en el vestuario corrobore su sosiego. «Me da mucha tranquilidad ver que no hay nervios. Los síntomas que vemos tanto en el cuerpo técnico como en el equipo son importantes en cuanto a confianza y a saber a lo que juegan. Estaría más intranquilo, incluso con algún punto más, si no viera esos síntomas que existen en los partidos y en los entrenamientos. La charla del otro día fue muy buena».

Porque para Sanllehí, el equipo ha merecido más en los últimos partidos a pesar de que cayó goleado en dos de ellos. «Un punto de nueve es muy poco bagaje por el fútbol que se ha hecho» y se congratula de, al menos, haber recuperado el cerrojo. «Era muy importante romper dinámicas negativas y dejamos la portería a cero y no fuimos derrotados. La Segunda es una angustia constante».