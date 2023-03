¿Hasta qué punto les alivió la victoria ante el Leganés tras varias jornadas sin ganar?

Fue fundamental, también por cómo se dio la victoria, con tres goles y hacía mucho que no se nos abría el arco y además marcamos tres jugadores diferentes. Nos alivió muchísimo a nivel mental, estábamos en una zona muy complicada en la tabla y esperemos que la racha siga ante el Huesca.

¿Qué ha pasado esta temporada? Un vistazo a la plantilla da para pensar que hay para más que para navegar por la zona baja.

Esta Segunda es igualada y cuando las cosas no te salen o pillas una mala racha si tienes jugadores que pasan por momentos complicados, como fue mi caso… Cambiamos de entrenador, cambias de idea y si las cosas no salen al principio es difícil volver a pelear por algo arriba. Tuvimos nuestras oportunidades de engancharnos, pero no las aprovechamos. Y en esta Segunda si dejas pasar el tren estás fuera.

"Para mí la promoción era una meta real, pero también es cierto que hay plantillas mucho mejores que la nuestra a nivel de individualidades. Ves el Eibar, el Granada o el Levante y las tienen"

¿Hay plantilla para llegar a la promoción o era un objetivo irreal?

Yo creo que la hay, de verdad. Para mí era una meta real, pero también es cierto que hay plantillas mucho mejores que la nuestra a nivel de individualidades. Ves el Eibar, el Granada o el Levante y las tienen mejores. No digo en lo colectivo, porque eso depende del trabajo. Nosotros empezamos con la ilusión de estar arriba, pero los partidos que eran clave no los ganamos y eso nos penalizó para llevarnos a una situación complicada como la que estamos ahora, que no hay que engañarse.

Usted siempre ha sido muy autocrítico con su nivel. Esta temporada ha jugado más ya que el año pasado, con más veces de titular, pero la sensación es que tampoco ha alcanzado su mejor fútbol.

Yo siempre quiero más, pienso ante todo a nivel grupal y si por ahí cumplimos lo personal también luce. No está siendo la temporada que quería, aunque tenga la continuidad que el año pasado no tuve por algunas circunstancias, lesiones sobre todo. Este año las molestias me están respetando, pero no di el nivel que quería. He hecho algunos goles, pero tengo que dar más a nivel estadístico porque soy un jugador de segunda línea que llega bien y que tuve mis chances.

"Esa situación con mi novia nos hizo mucho daño. Ya pasó, la vida que tenemos como pareja seguramente nos dará otras oportunidades para eso"

Antes hablaba de un año duro. ¿A qué se refiere?

Me han influido mucho factores personales, sobre todo a nivel familiar porque he pasado una situación muy difícil con mi novia que nos hizo mucho daño. Son cosas de la vida que pasan, le puede suceder a cualquiera, hay que sobreponerse y no fue fácil, con unos meses complicados al terminar el año y al principio de este. Ya pasó, la vida que tenemos como pareja seguramente nos dará otras oportunidades para eso.

También ha estado jugando con una lesión en las costillas, con una pequeña fractura y jugó infiltrado en algunos partidos

Estoy bien, ya mucho mejor. Yo intento ayudar siempre en todo lo que puedo. Sufrí esa molestia, pero quería estar y ayudar como fuera y tuve que hacer en esos partidos ese plus para poder participar.

¿Qué posición es la de Vada? ¿Cuál pondría debajo de su tarjeta de presentación?

Me veo sobre todo de interior en un esquema que juegue 4-3-3. Soy un futbolista que se adapta, en Tenerife jugué en banda con continuidad y nivel bueno y aquí lo he hecho también ahora. También lo hice de mediapunta. El míster me da mucha libertad arriba para poder recibir y hacer jugar al equipo, por lo que aunque juegue en banda es engañoso, porque lo hago más tirado al medio.

"La gente no sabe lo que nos pide el entrenador ni lo que tenemos que hacer, yo tengo que participar más y hacerme más cargo del equipo, pero hay muchas circunstancias que no te dejan"

La temporada pasada hizo siete goles y en esta lleva cuatro y dos asistencias. Los números le respaldan, pero se le achaca siempre que las estadísticas le edulcoran el rendimiento.

Puede ser. El fútbol tiene mucho hoy de datos. Yo sé que tengo que intervenir más en el juego y obviamente me lo exijo, pero también tenemos un estilo muy definido. La gente no sabe lo que nos pide el entrenador ni lo que tenemos que hacer, yo tengo que participar más y hacerme más cargo del equipo, pero hay muchas circunstancias que no te dejan por el propio juego. Sé que tengo que dar muchísimo más y, en los números, lo que espero hacer es superar los de la temporada pasada.

¿Qué porcentaje se ha visto de Vada en estas casi dos temporadas en el Zaragoza?

No me puedo poner una nota. Tuve de todo, partidos buenos y otros muy malos. Me ha faltado esa regularidad de enganchar los buenos con continuidad, aunque eso también depende de lo colectivo. En muchas circunstancias pude dar mucho más, pero también hice cosas buenas. No me machaco, ni leo los comentarios de la gente ni lo que se dice de mí. Sé cuándo juego bien y si lo hago mal y siempre intento dar lo mejor de mí mismo.

"Se puede ver una carrera en decadencia porque he bajado de Primera a Segunda y no estoy rindiendo como esperaba. Tengo 27 años y la mejor parte en mi caso está por llegar"

Llegó muy joven a Francia, al Girondins, con 14 años, desde el Proyecto Crecer allí en Argentina. ¿Está satisfecho de cómo le ha ido?

He tenido oportunidades y he tomado decisiones para elegir. Cuando vine a Francia tenía un año más para seguir en el Burdeos y en 2019 me salió la oportunidad del Almería teniendo otros clubs de Primera allí. Me la jugué por ese proyecto en Segunda, tuve algunos encontronazos y no fue como esperaba, me tuve que ir a la desesperada a Tenerife y salió la ocasión del Zaragoza que no quise desaprovechar. Se puede ver una carrera en decadencia porque he bajado de Primera a Segunda y no estoy rindiendo como esperaba. Tengo 27 años y la mejor parte en mi caso está por llegar. Voy a hacer todo lo posible para volver al máximo nivel.

En ese Proyecto Crecer estaba también Emiliano Sala, que falleció en 2019 en un accidente de aviación cuando había fichado por el Cardiff desde el Nantes.

Éramos íntimos, mi padre fue su entrenador. Fue un golpe tremendo. Al pasarte una cosa así ves la vida de otra forma, te pasan cosas y tienes problemas, pero lo peor que te puede suceder es perder a un hijo o a un hermano. Era el pilar de esa familia y se fue, resultó muy duro para todos los que éramos cercanos.

Uno de los episodios que usted vivió aquí fue la expulsión por dar una patada a un jugador del Mirandés el curso pasado. ¿Hasta qué punto es un futbolista de demasiado carácter?

Sí, lo tengo porque siento mucha pasión por lo que hago. Me frustro mucho cuando juego mal y a mí no me va salir de joda (fiesta) por haber ganado, no me verán por ahí. Soy muy autocrítico, me como las cosas yo solo y no quiero que mi familia y mi novia sufran. Tengo carácter y siento el fútbol, soy así.

"No nos vendrían mal un par de veteranos que le den un par de ‘azotes’ a veces a alguno. Tenemos muchos jóvenes, pero faltan algunos con más experiencia y peso, aunque el grupo es muy bueno"

¿Cree que a este grupo le falta carácter?

Hay jugadores en el vestuario que tienen mucho, pero no nos vendrían mal un par de veteranos que le den un par de ‘azotes’ a veces a alguno. Están Cristian, Zapater, que son capitanes excelentes y empujan el grupo, y es verdad que tenemos muchos jóvenes, pero faltan algunos con más experiencia y peso, aunque el grupo es muy bueno.

Acaba contrato en junio y tiene una opción unilateral a su favor por otra temporada. ¿Qué se plantea?

A día de hoy lo único que es seguro es que la opción es mía. Mi idea pasa por terminar lo mejor posible la Liga y ver qué piensa también el club. No quiero quedarme para estar sentado en el banquillo todo el año cuando tengo a lo mejor otras opciones.

Ver el rol que va a tener.

Sí, pero no solo eso. Conozco bien a Juan Carlos Cordero, que ya me llevó al Tenerife, y sé que se va a armar un buen proyecto, ambicioso. Hablaremos en el momento adecuado y no es ahora. Nos sentaremos cuando esté por acabar la Liga y nos diremos qué hacemos.

¿Querría un contrato más largo?

No es eso. Si tengo que respetar el que hay y ya lo miraremos al año siguiente no hay problema. Y mi salario tampoco se crea que es tan grande, que estoy aquí regalado. La gente se piensa que cobro una fortuna y vine por la pasión y por el Real Zaragoza, no por el dinero.

Su salario en el Almería era mucho más alto.

Diez veces más…

"Sí he tenido ofertas esta temporada, de mucho dinero, y me siguen llegando. De la MLS, Arabia, Turquía o Hungría. Mi intención siempre fue acabar la temporada en el Zaragoza, siento los colores, no engaño a la gente"

También ha rechazado ofertas en los últimos meses, en verano y en enero.

Sí las he tenido, de mucho dinero, y me siguen llegando. De la MLS, Arabia, Turquía, Hungría o de algún equipo que realmente me interesaba y no se llegó a dar. Mi intención siempre fue acabar la temporada en el Zaragoza, siento los colores, no engaño a la gente, intento dar lo mejor de mí mismo. Y la temporada que viene ya se verá, si seguimos juntos o separamos los caminos, pero el respeto y el amor al club no lo voy a perder.

¿Sueña con jugar en Primera con el Zaragoza?

Sí, y me gustaría cumplirlo.

¿Tiene la espina clavada de no haber jugado en la élite en España?

También, porque a eso vine a España. Yo veía a Messi en el Barcelona y decía que mi sueño era jugar contra él, en ese momento en el Almería, ahora mi sueño es hacerlo en Primera con el Zaragoza.

"Ya este año le metimos al Huesca tres y esperemos que siga la racha. Obviamente, por historia y así me lo han transmitido el Zaragoza es un club más grande y te dicen que no es un derbi, pero yo lo siento así y estos partidos no se juegan, se ganan"

Llega ahora el derbi. Usted vivió ya en España el canario, mucho más apasionado.

Pero estábamos en la pandemia y sin público. Viví un Burdeos-Marsella, nosotros hacía mucho tiempo, 40 años, que no perdíamos en casa contra ellos y la presión era enorme. Ya este año le metimos tres al Huesca y esperemos que siga la racha. Obviamente, por historia y así me lo han transmitido el Zaragoza es un club más grande y te dicen que no es un derbi, pero yo lo siento así y me gusta jugar ese tipo de partidos. Bueno, me encanta ganarlos. Los derbis no se juegan, se ganan.

A trece puntos de la promoción y con ocho de renta con el descenso, ¿qué motivación clasificatoria tiene el partido?

Nosotros solo vemos cada partido y la mentalidad es ganar todos. Primero hay que llegar a esos 50 puntos, a la salvación y ahí ya se verá. Sabemos el calendario que tenemos, pero quién dice que no sacamos cuatro o cinco victorias seguidas y llegamos al final no muy lejos de esa zona de arriba…

"Giuliano tendrá oportunidad en Primera. Va por muy buen camino, trabaja como el que más y eso le va a hacer grande, no se cree que por ser el hijo de Simeone ya es alguien, siempre entrena a full. Va a ser un delantero de puta madre"

¿Cómo ve a su compatriota, a Giuliano? ¿Tiene nivel para dar el salto a la máxima categoría?

Sin duda. Yo creo que para el año que viene va a tener una oportunidad en la élite. Si sigue trabajando con esa humildad, con esa capacidad de aprendizaje… Y es un toro. Va por muy buen camino, trabaja como el que más y eso le va a hacer grande, no se cree que por ser el hijo de Simeone ya es alguien, siempre entrena a full. Si se adapta al estilo de Primera va a ser un delantero de la puta madre.

Si está en Primera no estará en el Zaragoza.

Lo mejor entonces es que lo aten, que no lo dejen ir (sonríe).

Con Pape Gueye coincidió media temporada en el Saint-Etienne, en la 18-19. ¿Se explica el nivel que ha dado aquí?

No ha sido fácil para él. En Francia él subía a entrenar con nosotros del segundo equipo. Es un chico extraordinario, venía con la cabeza y mentalizado para jugarlo todo, pero tiene mucho más nivel del que ha mostrado.

"Pape es un rematador, un buen delantero que no lo ha tenido fácil y que las cosas no le salen. Para mí las bromas que vivió contra la Ponferradina fueron una falta de respeto a un jugador que intenta darlo todo"

¿Qué tipo de jugador es?

Es un rematador y alguien que sabe jugar y pivotear, que la sabe guardar. Es buen delantero, pero las cosas no le salen. No ha tenido la continuidad para que se le analice bien y veamos qué puede llegar a dar. Tuvo momentos muy puntuales en los que pudo entrar y no se dieron. Llegar a un sitio, a un país extranjero, el idioma… A mí me pasó en Francia. Yo intenté ayudarle, ahora con Bebé también se entiende bien. Está entrenando fuerte y quizá ese ambiente haga que en su cabeza todo cambie y lo vea todo más positivo.

¿Le dolió lo que vivió ante la Ponferradina, las bromas de la grada?

Sí, la verdad que sí. A mí me pasó cuando me expulsaron contra el Amorebieta, me tuve que escuchar muchas cosas y después me la quitaron esa roja. Cuando oyes según qué cosas lo que piensas es que yo soy de su equipo, que tienen que alentarme y después al final que me digan lo que quieran. Para mí las bromas fueron una falta de respeto a un jugador que intenta darlo todo.

¿Qué concepto tiene usted de la afición zaragocista?

En lo bueno y lo malo es una de las mejores que tuve. A mí me ha tocado vivir lo malo y lo bueno, me han coreado y me han matado. Para mí es la mejor de Segunda y una de las más grandes de España.

¿Quién era el ídolo de Valentín Vada?

Crecí viendo a Messi y es el mejor de la historia, pero he mirado mucho a Riquelme. Juan Román es uno de esos jugadores que te hacen disfrutar, como Iniesta, logran que el fútbol sea más lindo.