Marco Pérez, exjugador del Real Zaragoza y delantero de Águilas Doradas, denunció insultos racistas por parte de Alexander Mejía durante el partido contra Unión Magdalena que se disputó el pasado 2 de abril correspondiente a la undécima jornada de la Liga colombiana, en el que supuestamente le dijo "esclavo".

"Lo que yo vi en el terreno de juego y por lo cual vengo aquí a la rueda de prensa es porque estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo, y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al profe que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así", explicó el futbolista tras la finalización del encuentro. "Delante de mis compañeros me lo dijo", añadió Pérez.

La respuesta de Alexander Mejía

Alexander Medía no ha tardado en responder a las acusaciones de Marco Pérez. El jugador de Unión Magdalena se ha pronunciado a través de un comunicado que ha publicado en su cuenta de Instagram.

"Alexánder mejía, barranquillero, con raíces afrocolombianas, como un padre de familia de dos hijos varones y cabeza de un hogar en el que reina el respeto, el amor y los valores, rechazo rotundamente la serie de comentarios difamatorios después de las declaraciones de un colega, que no solo atentan contra mi buen nombre y mi carrera profesional, sino que afecta a ni familia", comienza explicando.

El comunicado concluye explicando que "con este escrito quiero dejar claro que mi objetivo es seguir aportando al fútbol profesional, igualdad, respeto y juego limpio".

Marco Pérez ha disputado los once primeros partidos de la presente temporada y ya acumula cinco goles. El colombiano tuvo un infructuoso paso por Zaragoza, donde jugó 18 partidos durante la temporada 2010/11, anotando un gol y repartiendo una asistencia.

Desde entonces, Pérez ha jugado en numerosos equipos, como CA Independiente, Club Atlético Belgrano, Boyacá Chicó, CD O'Higgins, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Al Raed, Deportivo Cali, Once Caldas y Águilas Doradas, donde parece haber encontrado estabilidad y acumula buenas cifras goleadoras a sus 32 años.