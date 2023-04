Regresó Iván Azón al césped en el duelo ante el Levante tras una temporada más que complicada, iniciada con un edema óseo en la rodilla izquierda y trufada después con dos lesiones musculares en la zona isquiotibial derecha, ante el Villarreal el 15 de octubre, y frente a la Ponferradina el 30 de enero que le han tenido casi cinco meses fuera entre ambas, recaídas incluidas. “Ha sido duro, difícil, lo que quieres es recuperarte lo mejor posible y el cuerpo técnico me ha dado esa 'libertad' para hacerlo”, confiesa el delantero, para el que el curso está siendo todo un máster, ya que solo ha podido jugar en 11 partidos, ninguno completo, y ha estado más tiempo en la camilla de recuperación que en sobre el césped. “Ha sido una temporada de mucho aprendizaje la que me ha tocado vivir. He aprendido mucho fuera y dentro del campo, sobre todo a manejar este tipo de lesiones y situaciones”.

Al ariete ya le tocó vivir un año y medio de baja por una lesión en el último año de infantiles en la rodilla derecha y por un problema en la rodilla, algo que recuerda también, pero lo de este curso le ha tocado en un momento decisivo. Azón llevaba ahora dos meses sin jugar hasta su regreso el viernes pasado en el Ciudad de Valencia. “Mentalmente tengo a mi familia y a mis seres queridos cerca y sé de esa ayuda, también el club, el entrenador y el cuerpo técnico se han portado muy bien conmigo, les agradezco el apoyo y el cariño. Con el míster hablaba casi a diario con él de cómo iba evolucionando, ha estado muy cercano en todo momento. Para un jugador estar fuera no es algo que te gusta y es muy de agradecer esa cercanía”, dice Azón, que confiesa que “tras tantas recaídas cuesta volver estar a alto rendimiento, aunque me encontré muy bien, fenomenal ante el Levante, tras tanto tiempo parado. De hecho no me esperaba disputar tantos minutos, aunque estaba para jugarlos”.

Lo hizo durante toda la segunda mitad y en teoría el duelo ante el Granada debe marcar su regreso al once de inicio, aunque “agradezco esa tranquilidad que está teniendo el cuerpo técnico para irme introduciendo como ellos vean”, con el deseo de que la recta final de temporada marque una continuidad sin más lesiones de por medio. “Es cierto que la cabeza es muy importante para recuperarte, pero la lesión era más difícil de lo que parecía, no era una simple rotura de fibras, sino que era una zona más complicada de recuperar. Hay que manejar lo mejor posible el tema mental, pero lo más importante es la lesión”.

Esa lesión en el iquiosural ante la Ponferradina fue de grado uno y después de solo cuatro partidos tras su vuelta a principios de enero cuando casi estuvo tres meses de baja por la primera dolencia muscular, recaída incluida. “Este era un año para asentarme, pero más que darlo por perdido lo que quiero es terminar los partidos que quedan de la mejor manera posible. Vuelvo para dar el cien por cien”, afirma, sin dar ni mucho menos por acabada su temporada ni pensar que haya sido un curso perdido, porque “al final entre cada lesión tuve un tiempo para jugar, aunque no fueran muchos partidos seguidos, pero no lo veo como un borrón y cuenta nueva. Quiero hacerlo lo mejor posible ahora y el año que viene será lo que tenga que ser”.

Tras ser la temporada pasada el máximo goleador junto a Vada, ambos con siete dianas, su renovación y la apuesta fuerte del club en él le señalaban como la referencia anotadora en un equipo con tan poquita pólvora y de momento solo suma dos tantos. “Para un delantero lo más importante es el gol, pero también hay que aportar al equipo y es lo que quiero. Ojalá lleguen pronto porque cuando llegan es lo mejor”, asevera, discurso que también vale para el objetivo del equipo en las ocho citas que restan. “Hay que sellar la salvación cuanto antes e intentar quedar en el puestos más alto posible, tanto para nosotros como para el club es lo mejor y es lo que vamos a pelear”.

Para ello Escribá cuenta con Azón en un cuarteto ofensivo junto a Giuliano, Bebé y Bermejo que ya se vio en el Ciudad de Valencia durante la segunda mitad: “Me sentí muy cómodo. Con Giuliano tengo una relación muy buena fuera y dentro del campo y nos coordinamos bien en esa posición de ataque. Bebé y Bermejo sabemos que son jugadores de calidad tremenda”, argumenta, aunque en los últimos minutos de ese duelo Bebé y Giuliano desperdiciaron algunas contras muy claras, algo de lo que se ha hablado en el vestuario: “Cuando el partido está de ida y vuelta es difícil tener la cabeza fría y ser capaz de ver todas la opciones tras tantas carreras. Recuerdo esa opción en que Bebé no me la pasó, pero no creo que sea la obligación, yo también abro espacio y decide lo que cree que es mejor. Claro que hay conversaciones en las que nos comentamos lo vivido, pero la mejor opción es la que decide el futbolista”.