Víctor Mollejo fue uno de los protagonistas ayer al volver a jugar tras su lesión. «Esta semana me encontré muy bien, le dije al míster que estaba para jugar y por suerte salió todo bien», explicó el futbolista. «Cuando me lesioné no pensé en nada. En una lesión muscular siempre puedes adelantar o alargar los plazos, pero en una fractura dependes de cómo se vaya recuperando tu hueso. A los quince días ya estaba haciendo cosas. El médico me dijo que serían tres o cuatro meses para volver a jugar, yo le dije que prefería tres y así ha sido», añadió Mollejo, agradecido por el trato de La Romareda. «Estoy muy contento por el recibimiento. Un futbolista lo mejor que se lleva es el cariño de su gente y eso es lo que me llevo hoy. Se lo agradezco mucho a la afición y ojalá que pueda haber más partidos», dijo el jugador, dejando la puerta abierta para su futuro.