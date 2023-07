Acaba de sellar un retorno a Primera Víctor Laguardia, zaragozano, y zaragocista desde la distancia, con un Alavés que ha vuelto a la élite con el defensa y capitán, casi una leyenda en Vitoria, que este sábado ha anunciado su adiós al fútbol profesional. Del club vasco ha salido rumbo a La Romareda Toni Moya, compañero los dos últimos años. “Es un refuerzo de lujo. No tengo ninguna duda de que los 22 equipos de Segunda estarían interesados en él y lo querrían”, sentencia, aunque el halago es en general al proyecto. “A mí me da buenas vibraciones lo que veo, está la gente con esas ganas, la afición se ilusiona y creo que se están fichando jugadores de nivel para conseguir un ascenso. Toni, Bakis y Maikel Mesa tienen mucho que dar, aunque al lateral (Lecoeuche) no lo conozco, está también el regreso de Marc… Son jugadores que sé que van a competir y para un equipo aspirante al ascenso”.

Eso sí, Laguardia habla de la dificultad de esa conquista que el Alavés logró en el último suspiro con el penalti anotado por Villalibre en el Ciudad de Valencia ante el Levante en la final de la promoción. “Luego dependes de muchos factores y subir es muy duro, desde luego que en julio no se puede decir dónde vas a estar, pero lo que veo en el Zaragoza me gusta”, asevera, con la mirada centrada en lo mucho que puede dar Toni Moya al cuadro blanquillo. “Es un mediocentro muy completo, con calidad y crieterio, con buen desplazamiento, sobre todo en largo”, destaca el canterano zaragocista, llegado a la Ciudad Deportiva desde el Oliver y que debutó en el primer equipo sin haber cumplido los 20 años, en la temporada 09-10. "Posee mucha capacidad para ser el faro en el centro del campo, para dirigir el juego y tiene un disparo muy potente porque llega a zonas finales y suele hacer goles” “Posee mucha capacidad para ser el faro en el centro del campo, para dirigir el juego y tiene un disparo muy potente porque llega a zonas finales y suele hacer goles”, dice Laguardia, que recuerda la diana que marcó Moya en el 1-4 el 11 de febrero en La Romareda. Era el 0-2 y lo hizo “llegando desde atrás, con un recorte (Fran Gámez y Jair) y con capacidad de definición. Es un buen ejemplo de sus cualidades ese tanto”, espeta Lagu, para el que el centrocampista extremeño ha sido clave en el ascenso babazorro, ya que “es verdad que este año el míster rotó mucho en ese doble pivote, pero también ha sido una pieza importante. 39 partidos de Liga ha jugado más los del playoff y eso lo dice todo. Ha sido protagonista, metió un gol clave en Miranda y otro muy bueno desde fuera del área en la penúltima jornada en Málaga que nos permite llegar a la última jornada con opciones”, añade. “En cuestión de liderazgo es más introvertido, siempre le cuesta más relacionarse y prefiere estar en un segundo plano, pero como compañero es sensacional, siempre ayuda y suma" Y, al margen de las cualidades futbolísticas, de un papel clave en la estrategia en el que Lagu recuerda el córner que en Sevilla le supuso marcar al capitán alavesita en la 21-22, destaca también el factor humano. “Le quiero muchísimo. Es un gran compañero, un tipo excepcional”, subraya. “En cuestión de liderazgo es más introvertido, siempre le cuesta más relacionarse y prefiere estar en un segundo plano, pero como compañero es sensacional. No hay más que ver este año, que ha jugado muchos partidos saliendo desde el banquillo, nunca tuvo una mala cara y siempre dio el 100%. Eso para un vestuario es fundamental, no es un tópico que para lograr objetivos el grupo tiene que ser fuerte y Toni en ese sentido solo ayuda y suma”. Los informes del capitán El nuevo jugador zaragocista pidió informes a Laguardia de su nuevo destino, porque “le pregunté yo por la renovación con el Alavés, me contó que iba para Zaragoza, que habían apostado fuerte por él y le habían convencido con el proyecto. Me preguntó por la ciudad y por el equipo, solo tuve buenas palabras, aunque de cómo está el club no le puedo informar mucho ya porque quedan pocos de mi época, Andrés Ubieto, Nacho Dieste y poco más”, añade, teniendo en cuenta que Laguardia se marchó en 2014 después de crecer en la Ciudad Deportiva y pasar por dos cesiones (Alcorcón y Las Palmas). Y le habló maravillas de una afición que Moya ya pudo ver en siu paso por La Romareda en la victoria alavesista. “Estuvimos comentando que ese día había una gran entrada y cuando llegó el 1-3 de Bebé y con el gol que le saca Sivera a remate de Pau Sans la gente se echó encima y a Toni le llamó la atención. Le gustó el ambiente, aunque a quién no, un club tan histórico con esas ganas de volver a Primera engancha a cualquier jugador”. "El Zaragoza tiene una medular muy completa, con recursos y con gente joven, con esa hambre y ambición y además tienen mucha calidad. Marc Aguado me gusta muchísimo y Francho posee mucho recorrido” Con Toni Moya, Marc Aguado, Francho y Jaume Grau en la medular, el Zaragoza tiene “un gran centro del campo, con muchos recursos. Marc Aguado me gusta muchísimo, ha hecho un año sensacional en el Andorra, y Francho tiene mucho nivel y recorrido. Es una medular muy completa, con gente joven, con esa hambre y ambición y además tienen mucha calidad”, asevera Laguardia, deseoso de que este sea el año del retorno del Zaragoza a Primera: “Soy de allí, siempre ver al Zaragoza bien es una gran alegría. Ojalá sea este año el del tan ansiado ascenso que han merecido otras veces y por detalles se les ha escapado. Ojalá…”