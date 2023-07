El acuerdo entre el Real Zaragoza y el Atlético de Madrid para la cesión de Víctor Mollejo sigue dilatándose. Aunque tanto el club aragonés como el propio jugador están interesados en cerrarla cuanto antes, lo cierto es que el futbolista tuvo que empezar la pretemporada con el equipo de Simeone hace unos días al no terminar de acordarse el préstamo.

El lunes el Atlético de Madrid viaja hasta Corea para continuar allí su preparación hasta el 6 de agosto, cuando el equipo rojiblanco no volverá a la capital de España sino que se trasladará a México para seguir la pretemporada. No obstante, todo apunta a que Mollejo no formará parte de esa expedición. Eso sí, mientras continúe sin cerrarse el acuerdo el futbolista continuará trabajando en Madrid.

Mollejo, con contrato hasta 2026, ha rechazado hasta dos propuestas de otros clubs de Segunda por su firme decisión de jugar en el Zaragoza y el Atlético desea que el club aragonés, cuya propiedad pertenece al mismo grupo inversor que también tiene participación en la entidad colchonera, se haga cargo de más parte de la ficha (que en global ronda los 900.000 euros) que el año pasado en esa cesión, puesto que el acuerdo de traspaso es imposible por el salario del futbolista.

Mollejo acabó la temporada pasada jugando 28 partidos de Liga, 19 de ellos de titular, con tres goles y dos asistencias pese a la fractura de tobillo que sufrió en Andorra el 5 de febrero y que le dejó tres meses de baja. Mollejo asegura además el recurso de utilizarlo en varias parcelas del ataque. Cordero y Escribá están decididos a contar con él y el ariete toledano a seguir en el Zaragoza.

De hecho, el futbolista no fue citado en primera instancia en el inicio de la pretemporada rojiblanca y todas las partes esperaban que pudiera incorporarse cuanto antes a las órdenes de Escribá. Pero al no producirse el acuerdo el jueves pasado fue llamado a filas por el Atlético y tuvo que incorporarse a los entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael. El futbolista continúa bajo la tutela de Simeone y no se moverá de Madrid hasta que los clubs sellen su cesión.