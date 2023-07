No escapa el director general del Real Zaragoza, Raúl Sanllehí, de la sensación generalizada sobre la buena imagen que transmite el equipo en esta pretemporada y la impresión de los buenos cimientos puestos. No quiso compararlo con la del verano pasado, el primer año de la nueva propiedad, pero sí dejó claro que “yo veo una solidez muy fuerte en este Zaragoza”, afirmó el ejecutivo catalán, que llegó el viernes al stage en San Pedro del Pinatar y se marcha este domingo, unas horas después que la expedición: “La ilusión es general, la hay en el equipo y en la afición y también en los medios. Yo estoy muy ilusionado. Eso es viento a favor y para navegar te hace ir más lejos”.

Con todo, la palabra ascenso es casi tabú en este verano, ya que se quiere mencionar lo menos posible y Sanllehí tampoco fue ahí la excepción. “Vamos a ir viendo partido a partido, lo que sí queremos es tener las bases bien puestas, el año pasado a nivel de resultados quedamos cortos y el final de temporada nos ilusionó. Buscamos la mejora día a día”, explicó, sin entrar a valorar si ve en el equipo hechuras de poder volver a Primera tras un primer año de la nueva propiedad en el que se quedó lejos de eso. ”Comenté al final de la temporada pasada que habíamos ido de menos a más y eso era mejor que ir de más a menos. Estamos intentando seguir con esa inercia. El ambiente es fantástico en el equipo, los nuevos han entrado muy fuerte y muy bien en el vestuario. Vivimos con ilusión, esa es la gran palabra”.

El Zaragoza viene de tres años seguidos de malos comienzos ligueros, algo que se quiere evitar en el actual, donde se arranca con dos choques consecutivos de local, ante Villarreal B y Valladolid, porque “las inercias son importantes y empezar bien te da mucho más respiro, tenemos dos partidos seguidos en casa y nuestra intención es que La Romareda sea un fortín. Es una pena que sean en agosto, con mucha gente fuera dse vacaciones, pero esperamos afianzarnos desde el principio y dar esa inercia”,

"En la confección de la plantilla va todo muy bien, empezamos muy pronto y nos dio una ventaja de salida, pero hay muchas cosas pendientes, aunque tenemos la confianza de que van saliendo con la forma en que estaban planificando”.

En todo caso, al proyecto zaragocista le faltan todavía varias reformas en la recta final del verano, unos cuatro fichajes más, tres jugadores de ataque, uno de ellos Mollejo y otro un extremo puro, un central y la posibilidad de un lateral derecho en la recta final, y no menos de tres salidas, con James Igbekeme y Manu Molina rescindidos y la decisión con Baselga, que apunta a renovar hasta 2025 y salir a préstamo a Primera RFEF o a Portugal: “Va todo muy bien, empezamos muy pronto y nos dio una ventaja de salida, pero hay muchas cosas pendientes, aunque tenemos la confianza de que van saliendo con la forma en que estaban planificando”.

La compra de la deuda

Los nuevos propietarios realizaron hace unos días el anuncio de una oferta de compra de la deuda ordinaria, que está en 20,2 millones, para rebajar el endeudamiento global con una propuesta a los acreedores ordinarios que en teoría va a rondar el 50% de la cantidad que se les adeuda desde la entrada en concurso en 2011. Tras eliminar esa deuda ordinaria, si se logra capitalizar en su totalidad para subir un capital social ahora en 27,6 millones, como es la decisión, restaría la subordinada del concurso, que asciende a 3,7 millones. Esa decisión no va a tener, en principio, eco en el límite salarial de este curso, porque hay unos tiempos para adherirse a ella, pero sí va a mejorar la solidez económica del club y a reducir su nivel de deuda, que ahora ronda los 46 millones.

“El objetivo de la compra de la deuda no es tanto el límite salarial como una muestra más de este grupo inversor en hacer un proyecto sólido y serio y estar el club en concurso era algo que queríamos evitar en la manera que podamos"

“El objetivo no es tanto el límite salarial como una muestra más de este grupo inversor en hacer un proyecto sólido y serio y estar el club en concurso era algo que queríamos evitar en la manera que podamos. En el concurso los pasos que puedes hacer legalmente están muy limitados y con ellos hemos hecho una oferta de recompra de la deuda y hay un periodo de tiempo que tenemos que ver las respuestas que tiene y a partir de ahí iremos viendo el porcentaje del concurso que podemos ir limpiando. Me quedo con el gesto del grupo inversor, que es repetitivo, no solo para el límite salarial sino en que este sea un club sólido y con las bases bien establecidas”, aseveró el director general zaragocista, que no quiso entrar en la cuantía dse ese límite salarial para este curso, que apunta a ser superior al del curso pasado, entre los 11 y los 12 millones, si bien esa cifra puede variar en la recta final de este verano, por ejemplo lo haría de forma ostensible si hubiera un traspaso. “No lo puedo dar, el límite se va moviendo, estamos en plena campaña de abonados, pues eso va directo, los espónsors, que también ayudan, depende de las entradas y de las salidas, depende de muchas cosas".