Hace unas semanas, Fran Escribá, técnico del Real Zaragoza, admitía que el 4-4-2 tanto en línea como en rombo seguiría siendo el sistema de cabecera y que ese dibujo es el que mejor se adapta a la actual composición de la plantilla. La llegada de los últimos refuerzos no ha modificado la forma de pensar del entrenador que, aunque valora un mayor abanico de opciones merced a las diferentes posiciones que pueden ocupar varios de sus atacantes, tiene claro que el Zaragoza se edificará siempre en torno a la doble punta. “Tenemos mediocentros que se adaptan a otras posiciones y un extremo como Valera que se adapta muy bien al 4-4-2 o al 4-2-3-1. Me gusta que seamos ofensivos y la forma de serlo más es con dos delanteros. En plantilla disponemos de cuatro o cinco así que creo que lo idóneo es jugar con dos porque así asustamos más, somos más peligrosos y libera más a otros jugadores. Casi siempre intentaremos jugar con dos puntas”, subrayó el preparador zaragocista en la rueda de prensa previa al partido de este sábado en Tenerife.

Para el duelo, Escribá no descarta introducir alguna variante en una alineación que se ha repetido en las dos primeras jornadas y con serias opciones de volver a ser la elegida ante un rival al que el técnico considera “uno de los mejores equipos del campeonato y llamado a estar en la parte alta, sin duda. No me sorprende su gran comienzo”. Para él, el cuadro insular “es un equipo hecho que conserva cosas buenas del año pasado y ha mejorado en otras. Tiene una muy buena plantilla, mucha seguridad atrás y genera siempre cosas. Será un partido muy difícil, pero nosotros tenemos que ir a ganar en todos los partidos”, asevera.

Escribá, que confirmó que Manu Vallejo, el último en llegar, formará parte de la convocatoria, se muestra “muy satisfecho” con una plantilla en la que no espera cambios hasta el final del mercado. “No me preocupa. Quería 20 o 21 jugadores de campo más porteros y estamos en ese número. Estoy contento y, si hubiera alguna opción de aquí al final, el club está atento a todo, pero ya no hay peticiones por mi parte porque se ha conformado una plantilla de acuerdo a lo que yo quería tanto en número como en calidad”. Tampoco espera salidas el técnico, que se muestra “encantado con todos”, si bien admite que “si llega alguna oferta irrechazable para todos se contemplará pero no quiero que se vaya nadie”.