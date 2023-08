El comienzo de Liga ha disparado la ilusión del zaragocismo y en la plantilla y en el Real Zaragoza como club hace tiempo que no se quiere nombrar la palabra ascenso, aunque se sientan en condiciones de luchar por él. Fran Gámez no e suna excepción en ese sentido. “A nadie se le escapa que este año tenemos un equipazo, es algo que se ve. El míster puede elegir 11 y cambiar a los 11 a la semana siguiente y a nadie le va a extrañar. Eso es una de las mejores cosas que tenemos. Hay que seguir fomentando la competitividad en el grupo para ponérselo difícil al míster”, asegura el lateral valenciano sobre el equipo, líder en solitario con pleno de 9 puntos en tres citas ligueras.

Y es que es consciente de que las cosas, tras tres jornadas, son demasiado prematuras en todos los sentidos: “Vamos en la buena dirección por ahora, eso está muy claro, pero sabemos que es larguísimo. En 42 jornadas vendrán seguro rachas de tres partidos que no consigamos la victoria y ahí es cuando tenemos que tener tranquilidad. Queremos devolver al club a donde se merece, pero sabiendo que esto es muy largo y por ganar los primeros 3 partidos ningún equipo consigue ningún objetivo”.

Con todo, la pinta que tiene el Zaragoza es muy buena y a eso ayuda la comunión con la grada: “Lo notamos a final de temporada pasada, ya que la gente se volvió a ilusionar. La despedida de Zapa nos dio mucho más en ese sentido y gracias a los resultados sigue así. La verdad es que la grada nos da la vida cada partido”, añade el lateral, que tiene claro que, tras tres triunfos en tres partidos “mejor no se puede empezar. Toda la ilusión que tiene la gente por vernos hacer un buen año y la ilusión que tenemos nosotros también, gracias a este comienzo, va creciendo y con ganas de seguir así. La clave es no desviarnos de nuestro camino, ir semana a semana, que es lo que nos va a llevar a conseguir objetivos grandes. Si pensamos más allá nos equivocamos”.

Un rival peligroso

Así, la mirada está puesta en un Eldense que exige mantener el nivel porque “están haciendo las cosas muy bien. Tienen un grupo muy bueno que se conocen desde el año pasado y han fichado a jugadores con muchos partidos en esta categorías. Esperamos que no nos sorprendan a nosotros”, sentendia el jugador valenciano, que considera fundamental mantener la solidez defensiva que está demostrando un Zaragoza que no ha encajado ningún gol: “Para conseguir objetivos grandes sabemos que la solidez defensiva es muy importante. Ahora estamos muy bien y apenas no están creando ocasiones de gol y cuando nos las hacen ahí está Cristian. Es trabajo de todos, desde los delanteros que presionan arriba hasta los defensas y Cristian. Por suerte están saliendo las cosas bien”.

Ha vivido el Zaragoza un verano de cambios, con muchos fichajes, aunque la decena que ya van a estas alturas, además del retorno de Marc Aguado, han ido llegando con mucha más antelación que otros años, donde se hicieron más cosas a última hora. “Y eso se nota. Estos últimos años venía gente a última hora y ahora, prácticamente, desde principio de temporada estamos todos y hemos hecho muchos entrenamientos juntos”, afirma Gámez, a la espera de unas últimas horas de fichajes que pueden deparar alguna llegada más, aunque no parece lo más probable. “Tranquilos. No depende de nosotros. Si viene otro compañeros será bienvenido”.

Fran Gámez ha disputado la totalidad de los minutos en este arranque de Liga y se siente “muy contento, muy a gusto. Que el entrenador cuente contigo desde el primer momento es bonito y hay que seguir así”, refleja el jugador, que podía haber tenido un verano distinto si se hubiera confirmado la idea del club de buscar un lateral diestro, una opción que estuvo en estudio, ya que se tanteaó alguna alternativa, como la de Akapo, pero que finalmente se ha desechado y se apuesta por Gámez y Luna como dupla para ese costado: ”A mí nunca nadie me ha dicho que estaba la opción de poder salir así que he estado tranquilo desde antes de terminar la temporada pasada. Desde el club nos comunicaron que contaban con nosotros”.

Esa totalidad de los minutos ha dejado por ahora sin espacio a Marcos Luna, que acabó la temporada pasada lesionado en la rodilla después de asaltar la titularidad durante tres partidos a mediados de marzo. “Nuestra competitividad es sana. Queremos jugar los dos. El míster ha decidido que empiece yo y tenemos que seguir entrenando los dos para ponérselo difícil al míster. En este equipo nadie baja los brazos porque queda mucha temporada y vamos a ser todos importantes”.

Jugar ha jugado mucho el valenciano desde que llegó en el verano de 2021, en 75 partidos, 73 de Liga y con 68 de titular, lo que le valió para renovar de forma automática hasta junio de este próximo año, por lo que en unos meses se tendrá que sentar a hablar con el club: “Ojalá pueda seguir más tiempo. Termino contrato este año y es algo que no depende de mí. Todo lo que puedo hacer es entrenar lo mejor posible y ponérselo fácil al club para que apueste por mí. Estoy muy contento por lo que estoy viviendo. Tiene pinta de que va a ser un año muy bonito y ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo".