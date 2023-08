Si el acierto de un fichaje se mide en la disponibilidad y en el nivel dado la llegada de Jair Amador al Real Zaragoza en el verano de 2020 tiene todos los ingredientes para ser señalado como tal. El jugador, nacido en Portugal y con raíces caboverdianas, ha disputado el 91'3% de los minutos que ha estado disponible, 9.287 del total de 10.170, teniendo en cuenta que solo se ha perdido 16 partidos en las tres temporadas completas que lleva, además del inicio de la actual, donde mantiene la línea y ha jugado todo el tiempo disputado por el Zaragoza en los partidos ante Villarreal B, Valladolid y Tenerife. En total, ha estado disponible en 113 encuentros de Liga de 129 posibles, en 104 ha sido titular y en 97 ha jugado los 90 minutos.

Las cifras de Jair son, pues, incuestionables, ya que ha sido titular en el 92% de los partidos en que ha estado a disposición del entrenador (Baraja, que solo le pudo dar un partido, Iván, JIM, Carcedo y Escribá) y en el 85’8% de los encuentros que salió en la alineación disputó todos los minutos, algo que facilita su ubicación en el eje de la zaga, si bien la posibilidad de hacer hasta 5 cambios en los últimos años da más valor a ese dato de terminar tantos encuentros.

Comienzo con mal pie

Jair, una apuesta de Lalo Arantegui que lo había llevado ya al Huesca y que ya en la temporada 17-18 en las filas del club oscense completó una campaña liguera disputando todos los partidos de titular, no comenzó su andadura zaragocista con buen pie por una lesión en la cintilla iliotibial de su rodilla izquierda y, cuando Baraja lo situó en el once tras superar esa dolencia, en Butarque ante el Leganés sufrió una rotura muscular. Así, de los 11 primeros partidos se perdió 10 y no pudo jugar otro en la recta final de Liga por sanción, ante el Castellón, por acumulación de amonestaciones. De los 31 encuentros que estuvo disponible, la mayoría con JIM aunque y ya algunos con Iván Martínez, jugó en 27 en el once y 24 los completó para alcanzar en su primer curso en el Zaragoza casi el 86% de los minutos jugador cuando estuvo apto, 2.398 del total de 2.790.

Su segunda temporada, con JIIM completa en esta ocasión, fue mucho más regular aún en el torneo liguero. Cumplió un partido de sanción ante el Almería y se perdió los dos últimos duelos, con el equipo sin opciones ya en la tabla, por un proceso febril y por su paternidad. De los 39 que pudo ser alineado fue titular en todos y solo salió del campo en la recta final del duelo en Valladolid por unas leves molestias. Así, jugó en 3.504 minutos del total de 3.510 que pudo hacerlo, casi el 100% (99,82).

El curso pasado, se perdió dos partidos de Liga, por sanción ante la Ponferradina en La Romareda y por unas molestias en el isquiotibial en Ibiza. En las 40 jornadas que pudo saltar al césped, lo hizo en 36, con 35 presencias en el once y 33 citas completas para que jugara 3.115 minutos ligueros del total de 3.600.

Desde que llegó a la plantilla y dejando de lado ausencias y bajas, el Zaragoza ha disputado 11.610 minutos y el central ha jugado 9.287, prácticamente el 80%, un dato digno de subrayar

Un año opcional

Si no se cuentan las bajas por lesión y sanción y solo se ve el global de minutos en estos más de tres años la fiabilidad de Jair también sale reforzada. El Zaragoza ha disputado 11.610 con el defensa en la plantilla y el central ha jugado 9.287, prácticamente el 80%, un dato digno de subrayar y que permitió que Jair no tardara en renovar su primer contrato, donde se establecía que prorrogaba un año su vínculo un año cuando jugara 50 partidos de al menos 45 minutos, lo que logró a principios de enero de 2022 cuando había fichado un año y medio antes. En febrero, renovó, esta vez negociando un nuevo contrato, hasta 2025 con un año opcional por rendimiento que si mantiene su nivel actual de partidos suscribirá de sobra.

Seis goles

En esos 113 partidos disponible, Jair ha anotado seis dianas, todas nacidas en la estrategia. Marcó en el empate en Sabadell en su primera temporada, en las tablas en Oviedo en la segunda, mientras que en el pasado curso, el más prolífico en esa faceta, hizo tres, en la victoria ante el Ibiza y en los empates en Burgos y Éibar. Esta temporada se ha estrenado con el gol del triunfo en el Heliodoro, para que se mantenga el dat de que cada vez que marca el Zaragoza no pierde.