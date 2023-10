Se repitió la historia en Burgos, con el Real Zaragoza perdiendo dos puntos que tenía muy cerca en el tiempo añadido, pero Fran Escribá lo achaca a cosas del fútbol, nada psicológico ni mental, ni que el equipo esté roto. Porque, además, a su juicio el conjunto aragonés mereció la victoria en El Plantío, también con los cambios finales que buscaban proteger el resultado. «El protegerse no fue tanto pensando en defender sino porque con dos delanteros no estábamos consiguiendo lo que queríamos. Con el juego directo del Burgos y tener uno menos detrás nos daba igual estar con Sergi o quien fuera arriba. La idea era ofensivamente un 4-3-3 con Bermejo y Manu frescos por las bandas. Creo que el equipo hizo todo para haber defendido y ganado el partido pero entre un montón de saques de banda, faltitas que no eran, esa falta del defensor que resbala y pita una falta incomprensible... No sé cómo han abucheado al árbitro cuando se ha ido porque era para que lo ovacionaran. Al final, en un saque de banda llegó el empate», resumió.

A su juicio el Real Zaragoza no tiene ningún problema ni físico ni psicológico. «Hacer una lectura del apartado físico o mental, creo que no. El hecho de sacar a Lluís era para tener una opción en el juego aéreo y directo, de hecho lo sacamos de mediocentro, no de central. No es psicológico ni nada, es que en el fútbol a veces pasa. Estas al final el fútbol te las suele devolver. Cuando no te lo devuelve es cuando te dejas llevar y pierdes 3-0. Es cierto que venimos de resultados que teníamos cerca y los perdemos, pero el equipo está más cerca de ganar que otra cosa. Llegará un día en que pasará otra cosa, que iremos uno a uno y al final caerá de nuestro lado», aseguró.

Escribá destacó que pese a los últimos varapalos, «el equipo no se ha caído nunca, está vivo, no da sensación de roto. El rival juega y el juego directo es muy difícil de defender y la muestra es que marca el lateral, no el delantero. Al final es un punto para cada uno, ellos más contentos, nosotros más fastidiados», añadió el técnico, mostrando su malestar por el resultado. «Estamos dolidos porque se nos han escapado cuatro o cinco puntos con los que ahora lo veríamos todo de otro color», indicó antes de repasar algunos de los nombres propios del partido.

El primero, el de Dani Rebollo, elegido para la portería en lugar de Poussin. «Dani ha estado muy bien, sinceramente, ha dado mucha tranquilidad al equipo. Ha sido una decisión como tantas otras, lo que pasa es que la portería llama más la atención. Siempre pongo los once que veo mejores y Dani era el que mejor veía para el partido», señaló el valenciano, que explicó que Moya no había salido porque se había notado contracturado el isquio y quiso destacar el debut de Vaquero. «Teníamos ganas de que jugara, se lo ha ganado y ha estado fenomenal. Me alegro por él aunque estamos fastidiados en general», reiteró.

Otro nombre propio fue el de Bakis, que rozó el gol en dos ocasiones pero continúa sin estrenarse como zaragocista. En Burgos estrelló un remate de cabeza en el poste. «Incluso luego ha habido un tiro muy bueno que ha hecho pero estaba el portero. Son de esos balones que si en vez de ahí va un metro a la derecha, es gol. Le he dicho a él una frase porque creo que es así, y es que tiene ya el gol muy cerca. Estoy seguro de que va a marcar y, como cualquier delantero, cuando le entre uno luego vendrán más», concluyó Escribá.