En la que ha podido ser su última aparición con la camiseta del Real Zaragoza y en su enésima oportunidad para resarcirse del mal aterrizaje que Gaëtan Poussin ha tenido en el conjunto blanquillo, el guardameta francés ha echado a perder con un gravísimo error la participación del cuadro aragonés en la Copa del Rey esta temporada. Si bien es cierto que no ha sido, ni de lejos, el mejor partido de la campaña para el equipo zaragocista, el portero ha dejado su sello una vez más desde lo negativo con una acción impropia de un futbolista profesional.

Si bien es cierto que el claro titular lo deja la acción del jugador de 24 años que ha desembocado en el segundo gol del Atzeneta, el de la eliminación del Real Zaragoza de esta edición en el campeonato copero, el guardameta ha estado inseguro desde que ha entrado en escena en el encuentro disputado en Onteniente. No ha sido, ni más ni menos, que el primero de los dos tantos del Atzeneta. Un centro lateral mal tapado por Luna, no despejado por Lluís López y en el que Santiago Mouriño no ha sido capaz de adelantarse a Brandon terminaba con el tanto del empate para los valencianos tras un tímido centro en el que Poussin no ha reaccionado a tiempo pese a la escasa velocidad a la que viajaba el balón, concediendo así el gol. Una estirada tardía que ha dado alas al Atzeneta, que ha estado a punto de voltear el marcador en la jugada posterior con un remate al poste tras la que, ahora sí, Poussin ha intervenido en la continuación.

Sin embargo, sí se acabaría consumando la remontada del modesto equipo de la Tercera RFEF valenciana y por culpa del francés, quien, de la forma más ridícula posible, resucitaba a los fantasmas de El Molinón a casi 900 kilómetros del feudo asturiano que le vio cometer su primer fallo impropio de un portero de fútbol profesional hace exactamente un mes antes del escandaloso error de Onteniente.

Si Rebollo ya le había comido la tostada como sustituto de Cristian Álvarez, este martes Poussin ha terminado de firmar su sentencia en la rotación del Real Zaragoza con un fallo garrafal en el que, sin ver clara la línea de pase cuando tenía el balón en sus pies, ha optado por despejar hacia el único atacante que merodeaba, quizá conocedor de sus antecedentes, al meta francés.

Ese jugador era Mario Uclés, quien ha ingresado automáticamente en las páginas doradas del Atzeneta como ídolo del club, pero al que el cancerbero zaragocista no ha podido poner más facilidades para anotar el tanto que ha terminado suponiendo el adiós del Zaragoza en la presente edición de la Copa.

La falta de seguridad de Poussin es tal que Lluís López ha estado a punto de regalar el tercer tanto a la escuadra local al no fiarse del guardameta a la hora de pasarle el balón minutos después de la terrorífica pifia del portero del cuadro de Escribá.

Si bien es cierto que la actuación de su defensa no ha ayudado al francés, especialmente perjudicado por su zaga en el primer gol del conjunto local, su desastroso error queda especialmente agravado teniendo en cuenta que no ha tenido excesivo trabajo, como era de esperar, ante un equipo que juega tres categorías por debajo de su club.

Ahora, cabe esperar a la decisión del Real Zaragoza sobre el futuro del meta contratado hasta 2026. Todo parece indicar que una salida podría ser la mejor opción para el club y para Poussin de cara a demostrar el potencial que atrajo el interés del conjunto aragonés en ficharle, el cual no ha sido capaz de demostrar el jugador en los cinco partidos en los que ha contado con participación con el Zaragoza.