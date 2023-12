Para eso hay que empezar por superar al Leganés, al líder, un partido, su estreno como entrenador zaragocista en La Romareda, que “es una oportunidad, es lo inmediato. Jugamos en casa, con una afición increíble y en un escenario idílico y en esta categoría puedes ganar y perder con cualquiera. Sería maravilloso llevarnos la victoria, porque para seguir construyendo nos ayudaría muchísimo”, reflejó el entrenador salmantino, que añadió a nivel personal que ese triunfo le haría ser “el hombre más feliz del mundo si podemos brindar esos tres puntos a la gente. Este partido lo afronto con una ilusión brutal, feliz, orgulloso y responsabilizado”, reveló.

Para ganar se tiene que cambiar la imagen del estreno de Albacete, del que Velázquez quedó muy insatisfecho, ya que “estuvimos deslavazados, llegamos tarde a los duelos, en las disputas, no nos podemos permitir eso”, aseguró el entrenador, que quiere un equipo “más reconocible, que viva más en campo rival, pero todo lleva un proceso. ¿Si estamos en el camino? Claro que sí, ese camino empieza desde la exigencia, la responsabilidad y el trabajo diario y eso se da al 100% porque estoy muy contento de cómo está trabajando el equipo, aunque todo eso se consolida con resultados”.

En esas urgencias anda el Zaragoza, con la enfermería cada vez más llena (Bakis, Nieto, Azón, Lecoeuche y Cristian, el que más cerca está de volver) porque “ya había lesionados y por desgracia eso ha ido en aumento. Supone un déficit porque son recursos que se pierden, pero lo afrontamos desde la perspectiva optimista, no nos desgastamos en el problema sino en buscar soluciones”. Entre ellas está el recurso de la cantera y en su segunda lista de convocados apuntan a repetir del Deportivo Aragón Juan Sebastián, Marcos Cuenca, Borge (a punto de firmar contrato del primer equipo), Pau Sans, Vaquero y el meta Acín. “Subimos a jugadores del filial, pero no lo hacemos solo por subir, porque eso sería equivocarles a ellos y a su entorno. Hay que darle la enhorabuena por el trabajo a los técnicos de la cantera, porque los chicos suben con una madurez muy a tener en cuenta, un respeto y un nivel bárbaros y en disposición de aportar”, dijo Velázquez, encantado por ejemplo con el nivel que ha enseñado estos días el delantero Pau Sans.

Y lo hace en un puesto, el ataque, donde el equipo vive ahora malos momentos en forma de lesiones (Bakis y Azón) y con cuatro partidos seguidos sin ver puerta, pero el entrenador no entra en si todo eso cambia la valoración en el mercado de invierno para apostar por buscar un 9 (un extremo, un lateral, un portero y un mediocentro más físico son las prioridades). “No me lleva a nada pensar en qué puede pasar dentro de un mes, en enero. El foco es el Leganés, perderlo de ahí sería una irresponsabilidad”, añadió el entrenador zaragocista, que también es consciente de que La Romareda lleva tres meses y seis partidos sin ver ganar a su equipo, algo que puede hacer mella en el ambiente: “Espero un estadio con mucha afluencia, con mucha gente y debemos ser conscientes de que la exigencia va de dentro hacia fuera, que somos nosotros los que tenemos que darles. Esta ciudad es futbolera y respetuosa. Sienten al equipo, con una pasión tremenda por él, pero desde el respeto. Tenemos que ser inteligentes y apoyarnos. Podemos enfocar esto desde la presión, pero yo lo prefiero hacer desde el apoyo y la unión, porque entre todos somos mucho más fuertes”, sentenció.

El "sentido común" en el regreso de Cristian

No quiso hacer ningún pronóstico con la poblada enfermería Julio Velázquez. Cristian Álvarez repitió este viernes una parte de trabajo sobre el césped con el resto de porteros, más escasa que el jueves, y después estuvo en el gimnasio. Con él, la precaución es la nota predominante y el plan era que su regreso fuera tras el parón, aunque quizá pueda jugar ante el Amorebieta el 17 o el Levante el 20, ya que ante el Espanyol el próximo viernes es muy factible que sea muy pronto para su regreso. “Ojalá su vuelta, y la del resto, sea lo antes posible. Es un profesional, un pilar de este equipo y una referencia, pero hay que ver las cosas con sentido común. Ya hubo una recaída y, cuando tengamos la certeza de no asumir riesgos, entonces será. Obviamente contra el Leganés no va a estar y después se verá día a día”, dijo el entrenador. Mientras, a Nieto no se le espera al menos hasta abril y Lecoeuche, Bakis y Azón no jugarán en este 2023 para regresar ya después del parón.