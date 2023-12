Estaba satisfecho Manu Vallejo tras su segundo gol de la temporada con el Real Zaragoza, después de estrenarse en esa faceta en Cartagena y con muchas semanas de rendimiento más gris del gaditano, que se sintió bien en un partido en el que salió en el tramo final y donde el Zaragoza debió ganar y no lo hizo. "Me sabe a poco el punto, si hubiéramos tenido algo más de tranquilidad y de sangre fría podíamos haber ganado. Es un buen punto, pero tenemos ese margen de mejora de amarrar ese triunfo que al final no pudimos conseguir", aseguró el gaditano.

Un punto agridulce Partiendo desde el banquillo y saliendo en el 72 Manu Vallejo describió el encuentro como "un partido muy propio de la categoría, con dos equipos con intenciones de ir para arriba, con una primera parte igualada y con la segunda hasta el gol de ellos también. Su tanto provocó un arreón suyo, pero tras la expulsión fuimos protagonistas y merecimos ganar porque tuvimos varias ocasiones". Sobre su gol y su actuación en los 20 minutos finales Vallejo aseguró haberse "encontrado bastante bien. No estoy teniendo la claridad en las ocasiones que merezco en otros partidos, pero esta vez salió, logré ese gol y estoy con ganas de seguir ayudando al equipo en esa faceta y en otras". También Vallejo se paró a elogiar a los más de 2.500 aficionados zaragocistas que había en Cornellá, porque "allá donde vamos vienen con nosotros y nos animan. En este partido mucha culpa de lo logrado es de ellos, porque no nos paran de animar ni un segundo y notamos mucho ese aliento", cerró.