Ramis, lo que pudo ser y no fue en el Real Zaragoza

A principios de noviembre la crisis zaragocista no alcanzaba el nivel al que llegó después y el equipo venía de un gran inicio y de victorias que se habían escapado por detalles, ante Sporting, Burgos o Eibar, o mala puntería, con el Oviedo. Ramis, que no fue la primera opción de Fran Garagarza para el conjunto periquito, ya que Gaizka Garitano era el elegido y tuvo antes una propuesta del Almería, que aceptó, estaba en la agenda de muchos clubs tras su buena etapa tanto en el Tenerife, a donde lo llevó Cordero, como en el Albacete, ya que con ambos pudo subir. El Valladolid, si echaba a Pezzolano, o el Granada, para Primera, lo tenían señalado, pero la propuesta del Espanyol, la plantilla más potente de Segunda, decantó su balanza en cuanto le llamó Garagarza para firmar hasta junio con un año opcional en caso de ascenso.

"No tuve un partido con el Real Zaragoza tranquilo"

Para Ramis, el duelo ante el Zaragoza será un «encuentro complicadísimo, porque ese club tiene una gran afición, persiguen año a año volver a donde deben estar, igual que nosotros, y yo no he tenido ningún partido con el Real Zaragoza tranquilo. Hemos de realizar un choque muy completo y si cabe tener aún más esos minutos en casa de ser fiables, resolutivos y contundentes», aseguró el entrenador del conjunto blanquiazul en la previa del duelo y habló del nuevo Zaragoza de Velázquez, en el que tiene «menos referencias, menos partidos a analizar. Para acercarte a la propuesta del rival no afinas tanto. Solo lleva 2 encuentros allí, en uno no estuvieron bien y en otro sí, e imagino que intentarán acercarse a la versión buena».