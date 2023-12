No hay nevera para Andrés Fuentes Molina, el colegiado que estuvo en el VAR el pasado domingo en Lezama y que consideró innecesario que López Toca revisara el posible penalti y expulsión del jugador del Amorebieta Félix por impedir con el brazo el gol de Toni Moya. El valenciano ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros para dirigir el encuentro que enfrentará el jueves al Valladolid con el Racing de Ferrol en Pucela, por lo que, de momento, no habrá nevera para él.

En cambio, López Toca, colegiado en Lezama, no estará en la sala VOR la próxima jornada, si bien fuentes del colectivo arbitral matizan que no tiene por qué significar un castigo por su actuación el pasado domingo. Normalmente, un árbitro que dirige un encuentro pasa la jornada siguiente al VAR para, posteriomente, volver al campo y a la semana siguiente guardar fiesta, si bien este orde no es fijo y puede modificarse en función de determinadas variables.

En todo caso, no es la primera vez que Fuentes Molina se ve envuelto en polémica. El árbitro, de 33 años, acumula actuaciones controvertidas a lo largo de la temporada. La última de ellas fue en Tenerife, donde anuló un gol al Albacete que inicialmente había dado por válido después de que el VAR le invitara a ver la jugada en la que Agus Medina parecía marcar un gol legal al llegar antes de que este hubiera sido atrapado por Soriano.

También el Huesca ha sufrido decisiones polémicas de Fuentes Molina, que, señaló un dudoso penalti por una supuesta mano de Nieto en Burgos y que, en agosto, mantuvo su decisión de señalar pena máxima de Blasco sobre Braithwaite a pesar de que el VAR le invitó a revisar la jugada.

También el Amorebieta, rival del Zaragoza el pasado domingo, fue víctima de una extraña decisión de Fuentes, que no consideró necesario que Lax Franco revisara una rigurosa expulsión de Sibo ante el Tenerife, aunque el cuadro vasco ganó el partido.