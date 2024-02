El central zaragocista habló tras la derrota del Real Zaragoza en Ipurúa. A pesar del mal sabor de boca que deja este partido, Lluís quiso ver el lado bueno: "En la segunda parte el equipo ha dado un paso adelante y no hemos perdido la cara. Hemos podido empatar. pero nos ha faltado una pizca de suerte para encontrar el gol".

Además, a pesar de la superioridad del rival en algunas partes del partido, el central blanquillo afirmó que "el equipo no ha perdido la cara hasta el final". Tampoco cree que el equipo no se sienta cómodo con según que sistemas, aunque lo pueda parecer: "Desde fuera puede parecer que no estamos bien ajustados o se buscan cambios de sistema para encontrarnos cómodos. Nos sentimos cómodos en diferentes roles y sistemas. Eso habla bien a favor de la plantilla. El míster entiende que eso nos puede beneficiar".

A nivel personal, Lluís está dispuesto seguir dándolo todo: "Estoy contento a nivel personal. Estamos todos a disposición del entrenador, hay que seguir trabajando juegues más o juegues menos para cuando tengas esa oportunidad rendir a buen nivel".