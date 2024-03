Julio Velázquez, ante todo mucha calma

En Julio Velázquez habita un entrenador de carácter, que vive con pasión, hasta con vehemencia, su trabajo, pero sus comparecencias públicas las suele rellenar de frases convencionales, de alusiones a la tranquilidad y de muestras de orgullo y felicidad por el buen hacer de sus jugadores. Su Real Zaragoza suma un punto de nueve, 15 de los 36 desde que el entrenador arribó y en La Cerámica, entre los 3.000 aficionados que viajaron, ya se escuchó alto y claro el enfado de la grada con el vallisoletano, que afronta ante el colista Amorebieta un duelo delicado, que puede elevar las alarmas hasta el infinito, aunque él no tiene la impresión de que sea una final de cara a su futuro en el banquillo. "No tengo ninguna sensación al respecto (de partido límite), llevo mucho tiempo en esto, afronto con normalidad todas las semanas, venga de victoria, derrota o empate, que es de lo que venimos en esta, de empatar y no de perder. Hay una relación formidable con el club, comemos juntos muchos días (el despacho del director deportivo, Juan Carlos Cordero, está en la Ciudad Deportiva) y ha habido mucha normalidad estos días", dijo el entrenador zaragocista, que aplica el consabido lema de la banda Siniestro Total, en su disco más célebre (Ante todo mucha calma), y además también lo hace coincidiendo en un mensaje de confianza y paciencia que se ha dado en las entrañas de la entidad.

Lógicamente, una derrota ante el Amorebieta puede provocar un clima de tensión que dé un giro a los acontecimientos, pero al menos en teoría no parece que se juegue el puesto Velázquez, que no cree tampoco que afronte el encuentro más complicado desde que llegó. "Es el que es, ni el más difícil ni el más sencillo, ni me genera más o menos desgaste, tampoco pienso en un punto de inflexión, solo en ganar y sumar tres puntos. Queremos hacer las cosas lo mejor posible y no tengo ninguna duda de que llegamos en buenas condiciones", aseguró el entrenador, en esa imparable espirar de declaraciones apelando a la normalidad futbolística y sin apego a la pasión que pueda envolver al encuentro, donde tampoco confesó que espera un Zaragoza más atrevido que otros días, una demanda que llega de muchos sectores de la afición: "Se va a ver el planteamiento más adecuado para vencer, pero no porque haya un factor externo, queremos hacer las cosas con sentido común, con coherencia, ocupándonos solo de lo controlable. Sería una irresponsabilidad preparar el encuentro movidos por algo exterior, insisto en dar normalidad a las cosas", añadió.

Su Zaragoza que lleva tres victorias en doce partidos mantiene la lejanía de los triunfos que ya tenía en la última etapa con Fran Escribá, pero Velázquez está "orgulloso y feliz de mis jugadores. No me centro en el techo que hay ni en el porcentaje al que hemos podido llegar, solo en el próximo encuentro, con mentalidad positiva. Siempre se puede conseguir más y se puede dar más, yo el primero, porque margen de crecimiento existe en todo momento", espetó el técnico zaragocista, que apenas habló del rival, que "hace cosas bien y que no es igual de local que de visitante. Al Amorebieta se le gana desde la humildad y el respeto, pero llegamos en buena disposición y creo que vamos a hacer un gran partido", sentenció.

"La afición es extraordinaria y maravillosa, la sigo elogiando, porque no la descubro yo, es de mucho nivel. No me desgasto en pensar qué ambiente habrá y tengo claro que la exigencia debe ir de dentro hacia fuera, conectar nosotros a la gente"

Tras la reacción de los aficionados zaragocistas en La Cerámica, el entrenador, al que no le gustaron nada los cánticos de "Velázquez, vete ya", por mucho que no lo admitiera en público, aseguró que "la afición es extraordinaria y maravillosa, la sigo elogiando, porque no la descubro yo, es de mucho nivel. No me desgasto en pensar qué ambiente habrá y tengo claro que la exigencia debe ir de dentro hacia fuera, que nosotros tenemos que ofrecer y dar, conectar a la gente".

El mensaje a Borge

El apartado de las muchas lesiones que sufre el equipo fue amplio, empezando por la grave del canterano Andrés Borge, que deberá pasar por el quirófano tras romperse la plastia del ligamento cruzado y que dice adiós a la temporada. "Es una pena, ya que es una lesión de larga duración. Tuvo un problema hace unas semanas, muchas veces parece solventado, pero algo hay y por desgracia aconteció lo peor y, además, ya sufrió en el pasado esa lesión. Es un chico formidable, maravilloso, nadie merece esto, pero él menos y te duele en el alma. Me fastidia mucho y ya sabe que tiene todo nuestro apoyo y cariño", aseguró Velázquez.

"Bakis está evolucionando bien y veremos si a mediados de la próxima semana puede incorporarse con el grupo, con Cristian iremos viendo poco a poco"

También esta semana hubo la versión oficial de la lesión de Bakis, que ya no jugó en Villarreal por una leve rotura en el aductor y que tampoco estará ante el Amorebieta, "aunque está evolucionando bien y veremos si a mediados de la próxima semana puede incorporarse con el grupo", sentenció. Aunque así sea, el turco tendría difícil llegar al duelo ante el Valladolid del sábado 9 y parece más factible que regrese ante el Espanyol el 17. También se lesionó Cristian Álvarez, con una rotura en el sóleo en el entrenamiento posterior al partido en La Cerámica, el pasado domingo, y "fue en el último momento de esa sesión pospartido. Es una pena e iremos viendo poco a poco, no es una lesión de larga duración como la de Andrés y no tiene que ser nada importante en tiempo". Al meta argentino, que ya estuvo más de tres meses de baja por una lesión en el isquio, no se le espera hasta finales de marzo, como pronto ante el Mirandés el 24, pero más probablemente frente al Tenerife el 31.

Francho y Lecoeuche, bien

Sobre Lecoeuche, titular de nuevo en La Cerámica y que no se ejercitó el jueves por molestias, restó importancia a su dolencia, ya que "fue solo una gestión de cargas. A ver cómo evoluciona mañana sábado en la sesión, pero no tiene que haber problema para que esté en la convocatoria, aunque ya decidiremos si en el once" ante el Amorebieta. Además, quitó también importancia a la fascitis plantar de Francho a la que aludió al relevarlo contra el Villarreal B al comienzo de la segunda mitad. "A Francho consideramos había que sustituirle, pero podía haber aguantado más minutos. No fue un cambio por las molestias, sino por lo adecuado del partido. Durante la semana había tenido algún problemita pero en esta ha entrenado con total normalidad, sin esas molestias. Está en perfectas condiciones".