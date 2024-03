Azón: "No diría que estaba bloqueado, pero me quité la presión"

Iván Azón fue el gran protagonista en el partido en el Real Zaragoza y también ante los medios tras un encuentro que saldó con un gol, su tercero del curso y reencontrándose con una diana que no anotaba desde el 14 de octubre, en El Molinón ante el Sporting. "Para mí el gol es muy importante en lo personal tras tanto tiempo sin marcar y también por ayudar al equipo a superar la mala racha que llevábamos, que es lo más importante", reflejó el ariete, al que Víctor vio apagado y bloqueado en estas semanas desde la llegada del entrenador hasta los días previos al duelo ante el Tenerife: "No diría que estaba bloqueado, pero esta semana me he quitado la presión, he conseguido salir de ahí", aseveró el jugador.

"La victoria es superimportante, era un partido clave para salir de esa racha y cortar la dinámica con estos tres puntos", añadió Azón, que reflejó el papel de la llegada de Víctor en la mejoría del equipo y que destacó la mejor actitud ofensiva del Zaragoza. "Hemos salido a por el partido, llegando más veces arriba, que es lo que los delanteros queríamos, aunque tenemos que tratar de reducir las opciones que le damos al rival", espetó Azón, contento por el cambio de sistema, un 4-4-2 que juntaba al punta, que dedicó su gol a Enrich, con Bakis: "Es mucho más difícil cuando uno está solo arriba, porque tiene que jugar muy bien el equipo para que se te pueda ver más. Tener a un compañero al lado hace que te puedas apoyar en él y hacer un trabajo mayor".

El triunfo supone "tranquilidad" para el Zaragoza, aunque Iván Azón no quiere poner freno, ya que "al inicio de Liga ganamos cinco de cinco y demostramos ser capaces de enlazar varias victorias. Nos hemos quitado esa presión de encima, cambiamos la dinámica y tenemos que seguir. Nuestra aspiración es sacar el máximo número de puntos posibles, hacer lo máximo que se pueda en esta recta final".