Iván Azón: "Sergi Enrich es una persona increíble, le debo mucho"

Muchas veces los fríos números y la presencia en el césped no ayudan a conocer la importancia de un jugador en otros conceptos. Tras llegar en el verano pasado, Sergi Enrich no ha rendido en el Real Zaragoza al nivel esperado, aunque apenas ha sido titular, y no ha respondido a la apuesta de Cordero por un goleador contrastado que venía para ayudar en esa faceta a Azón, que suma tres dianas, y Bakis, que como el menorquín aún no se ha estrenado. Sin embargo, la importancia en el grupo del ariete la reflejó este miércoles su compañero de posición. “Sergi me ha ayudado desde que ha llegado, a nivel personal un montón, es una persona increíble, que le debo mucho y, tanto en la lesión que tuve como jugando, todos los días he sentido su apoyo”, aseguró Azón, que le fue a dedicar el tanto cuando marcó ante el Tenerife y puso fin el canterano a una sequía que en su caso duraba desde el 14 de octubre.

No está siendo un año fácil para el punta zaragozano, tras la lesión de rodilla después de un golpe que sufrió a mediados de noviembre y que le tuvo un mes y medio de baja y con su descenso de nivel futbolístico al regresar después del parón navideño: “Lamentablemente, todos los años que he estado en el Zaragoza (debutó en la 20-21) han sido difíciles, el primero sobre todo a nivel colectivo. En la campaña pasada las lesiones que sufrí me ayudaron a formarme como jugador, a madurar. Esta temporada para mí está siendo muy irregular, con tres cuerpos técnicos, ha sido difícil a nivel personal y grupal”, reconoció el ariete, que suma tres dianas en esta Liga y que al marcarle al Tenerife sintió “un alivio, porque llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Siempre digo que a los delanteros se nos ve mucho más por los goles que por el juego, aunque hagas partidos más buenos y no marques”.

"Víctor en los primeros entrenamientos también me situaba en otras posiciones (en banda) y fue difícil para mí, aunque también me ayudó a evolucionar, a cambiar el chip"

Esa diana llegó en su estreno en la titularidad con Víctor Fernández tras dos partidos en el banquillo y después de admitir el entrenador que veía al zaragozano en los primeros días tras su llegada más apagado y bloqueado: “He ido avanzando en estas semanas con Víctor, en los primeros entrenamientos también me situaba en otras posiciones (en banda) y fue difícil para mí, aunque también me ayudó a evolucionar, a cambiar el chip. Me he encontrado mejor, he ganado confianza y al final me gané un puesto en el once”, dijo Azón, que jugó con Bakis en ese 4-4-2 ante el Tenerife, recordando también el inicio de Liga, donde con Escribá también jugaron juntos en aquella racha inicial victoriosa de 5 partidos: “Ayuda tener a alguien al lado, porque es importante para la presión y para luchar los balones. Enrich y Bakis la piden más al pie y bajan a buscar más balones y yo soy más de buscar el espacio. Es bueno que sigamos complementándonos”, aseveró.

"No diría que antes los delanteros estábamos más machacados, pero ahora creamos más oportunidades y finalizamos más jugadas y eso es lo que nos gusta, nos ayuda a nivel de confianza llegar más veces al área”

En el duelo ante el Tenerife también se vio un Zaragoza que llegó más a puerta y donde más se notó la mano de Víctor: “Hubo más oportunidades creadas y para los jugadores de arriba es más fácil. No diría que antes los delanteros estábamos más machacados, pero ahora creamos más oportunidades y finalizamos más jugadas y eso es lo que nos gusta, nos ayuda a nivel de confianza llegar más veces al área”, señaló el canterano, que también pidió una mejoría y “pulir los errores que tengamos”, refiriéndose sin nombrarlas a las claras ocasiones concedidas al equipo tinerfeño.

Con nueve jornadas por delante y ocho puntos de renta con el descenso y el playoff a once, Azón aboga por “ir partido a partido, como siempre hemos hecho. Hay que ganar todos los que sean posibles y quedar lo más arriba que se pueda”, planteó, empezando por hacerlo este sábado en el Ciudad de Valencia ante el Levante después de seis meses sin sacar el botín a domicilio: “Ganar al Tenerife fue un respiro y ahora el reto es lograrlo fuera para aumentar la racha. Queremos vencer el máximo posible de partidos, sean en casa o fuera, aunque con nuestra gente siempre es más fácil porque siente ese calor, pero fuera también lo notamos con los que viajan”.