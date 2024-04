Víctor lo tiene claro

Cuatro jornadas lleva en el banquillo del Real Zaragoza Víctor Fernández en su cuarta etapa como técnico y no le ha costado apenas encontrar un equipo-base, también ayudado por las numerosas bajas, en especial las de Francho y Mollejo, que fueron titulares con él en el primer partido frente al Espanyol. El caso es que ante el Levante ya repitió el once que dispuso una semana antes en el triunfo ante el Tenerife, aunque cambió el dibujo, y en este mes de competición solo ha hecho dos cambios por decisión técnica, el de Azón por Adrián Liso ante el Tenerife y en ese duelo el del retorno de Francés tras estar con la sub-21 por Lluís López, mientras que los tres que tuvo que hacer en Anduva, con las entradas de Liso, Marc Aguado y Lluís, fueron obligados. En su anterior etapa, en la 18-19 y cuando llegó tras 18 jornadas para relevar a Lucas Alcaraz, llevaba seis cambios en los cuatro primeros duelos e hizo otros cuatro en el quinto partido, teniendo en cuenta que, si no median molestias en la última sesión, en el duelo ante el Elche de este domingo es factible que repita once por tercera semana seguida o que solo se plantee el regreso de Liso en lugar de Azón.

Arribó Víctor tras la derrota con Julio Velázquez en Valladolid el 9 de marzo, en un partido en el que el técnico pucelano cambió el esquema de tres centrales y optó por un 4-2-3-1 con Francés de lateral izquierdo y Lucas Terrer acostado al carril diestro como novedad en la despedida de esa etapa. Víctor, en su estreno ante el Espanyol, con derrota por 0-1, dejó fuera al propio Terrer, además de a Grau, Azón, Gámez y Lluís López y apostó por un once con Badía; Mouriño en el lateral derecho como novedad, Jair en su retorno tras el ostracismo vivido con Velázquez en la etapa final, Francés y Lecoeuche, de regreso al lateral zurdo, Toni Moya y Francho en el doble pivote, Valera en el costado diestro y Mollejo en el zurdo y Maikel Mesa junto a Bakis, su apuesta como referencia tras mucho tiempo sin ser titular, desde antes de su lesión en la rodilla en noviembre. Un once, pues, con cinco cambios (Jair, Lecoeuche, los retornos de Mollejo y Mouriño, bajas por sanción en el último partido de Velázquez, además del mencionado Bakis).

Solo Adrián Liso y Pau Sans en la sesión más suave de la semana El Real Zaragoza se ha ejercitado este viernes en el entrenamiento más suave de esta semana y con solo los dos jugadores del Deportivo Aragón que van a entrar en la convocatoria para el partido de este domingo ante el Elche: Adrián Liso, que ha jugado en los cuatro partidos con Víctor, y Pau Sans. Mientras, Cristian Álvarez, que apunta a ser la novedad en la lista, ha completado la sesión otra vez y ya está recuperado del pinchazo en el sóleo que sufrió a finales de febrero. Nieto, que ya se ejercita en algunas partes de la sesión con el grupo, Francho, Mollejo, Guti y Borge, que siguen al margen, son las bajas ante el conjunto ilicitano.

Contra el Mirandés en Anduva y con tablas sin goles una semana después no pudieron estar Francés, convocado por la sub-21, y Francho y Mollejo, el primero al recaer de su fascitis y el segundo por una lesión en el cuádriceps, dolencias por las que ambos siguen de baja para que Liso, Lluís López y Marc Aguado entraran en el equipo inicial, que ante el Tenerife tuvo el regreso de Francés por Lluís López y la novedad de Azón como pareja de Bakis en un 4-4-2 con Maikel Mesa caído en la banda izquierda para cambiar el dibujo para que en el Ciutat de Valéncia se repitiera el mismo once con Azón en la zona zurda y Mesa de mediapunta para regresar al 4-2-3-1.

De ocho intocables a cinco

El caso es que Víctor, siempre poco amigo de realizar pocos cambios y de rotaciones por el simple hecho de apostar por otros jugadores, le ha costado muy poco en esta etapa encontrar su once, con hasta ocho jugadores (Badía, Mouriño, Jair, Lecoeuche, Toni Moya, Valera, Maikel Mesa y Bakis) que han sido titulares en los cuatro partidos. En la 18-19 no fue así, tras cuatro partidos solo 5 jugadores se habían mantenido en el once, Álex Muñoz, Marc Gual, Guti, Pombo y Lasure, y cuando llegó la quinta jornada solo lo hicieron los tres últimos. Entonces, Víctor llegó por Lucas Alcaraz, que acabó su etapa jugando con tres centrales y un 5-3-2 y, en su primer once en el triunfo frente al Extremadura, cambió el sistema por su más habitual 4-2-3-1 y hasta a cinco jugadores, solo uno de ellos, Cristian, por molestias.

Sin embargo, en los tres siguientes duelos hizo 6 cambios. Contra el Sporting, con vital triunfo en El Molinón, entraron Cristian, Delmás y Eguaras y hubo novedad en el dibujo, con un 4-1-4-1, con el Málaga, con derrota, lo hizo Alberto Benito, y en la visita con empate al Rayo Majadahonda fueron Soro y Zapater, con nuevo retoque táctico, para que en el quinto duelo, victorioso ante el Oviedo, entraran Álvaro Vázquez, Papu, Delmás y Verdasca y se retocara el esquema con un 4-4-1-1. Así, los vaivenes de aquella etapa, también con llegada de apagafuegos, fueron mayores que en la actual. Mucho mayores, teniendo en cuenta además que los resultados fueron mejores entonces, lo que siempre invita a la continuidad, con 10 puntos de los 15 iniciales, por los cuatro de 12 que suma ahora pendiente de lo que suceda ante el Elche.

En la 19-20 desde el inicio

Mientras, en el inicio de la siguiente temporada, en la 19-20, con la ventaja de lo que implica trabajar en la pretemporada y no llegar en plena Liga víctor, cinco cambios en las cuatro primeras jornadas, si bien dos de ellos, de James Igbekeme y Atienza, fueron por bajas.

