Víctor Fernández: "Iván ha jugado con pasión, y con eso estás más cerca del éxito"

Tras el sufrido empate a uno contra el Elche, Víctor Fernández afirmó estar especialmente orgulloso de sus jugadores por la reacción del equipo y la garra que tuvo al no tirar la toalla hasta el pitido final: «No hemos podido ser tan agresivos porque el rival juega, pero hemos tenido acercamientos y hemos disparado a la portería por lo menos 14 o 15 veces, pero no ha podido ser. Estoy satisfecho porque el 0-1 nos ponía el partido dificilísimo con jugadores tocados y ha sido un momento crítico en el que he tenido que cambiar el sistema. Pero el equipo ha tenido una gran capacidad de reacción y no nos hemos rendido. Me fui mucho más triste frente al Levante, que nos vinimos de vacío».

El técnico zaragocista destacó el mérito de haber logrado el empate ante un equipo como el Elche, al que Víctor coloca como el mejor equipo de la categoría: «Lo que tenía claro era que iba a ser muy difícil, de todos los equipos que he visto en Segunda es el mejor equipo con diferencia. Por propuesta futbolística, porque tiene jugadores muy físicos y tres o cuatro jugadores de Primera División. Tiene los dos mejores jugadores de la categoría».

Además, en este encuentro el Real Zaragoza cambió la propuesta de juego, y no llevó el control del balón, así como ha defendido siempre Víctor Fernández: «Sabíamos que no íbamos a ser los protagonistas con la pelota, pero el partido ha estado muy igualado. En el primer tiempo parecía que no iba a pasar nada, en el segundo nos han desequilibrado y metido un gol que nunca tienen que entrar, pero afortunadamente hemos reaccionado. Tras el gol de Iván pensaba que íbamos a ganar, hemos tenido jugadas claras que no hemos terminado de definirlas bien. Te tienes que conformar con el empate, porque hemos podido perder, pero también ganar. Estoy satisfecho porque hemos sumado ante un gran rival, y la pelea continúa».

Sin duda, el partido tuvo un nombre propio y ese fue el de Iván Azón. El canterano consiguió el gol del empate para devolver a la vida al Real Zaragoza en un momento en el que estaba sufriendo mucho: «Iván ha jugado con pasión y con eso uno siente más lo que hace y estás más cerca del éxito. Lo ha buscado durante todo el partido y ha sido una pesadilla para la defensa. Nos ha alargado el campo y nos ha dado una inyección de energía increíble. Es importante esa aportación, pero quiero decir que la actitud global del equipo ha sido muy buena», destacó Víctor.

También defendió a Sinan Bakis, después de un nuevo partido en el que no intervino demasiado y volvió a terminar de vacío. Tras ser sustituido, La Romareda pitó al turco y pareció que la afición sentenció definitivamente al delantero zaragocista. Aunque para Víctor Fernández sigue contando como cualquier otro jugador: «Mientras me demuestren actitud, voy a defender a todos». Tampoco quiso compararlo con Iván Azón, ya que no se pueden «comparar actitudes porque es otro tipo de futbolista».

Al Real Zaragoza le esperan dos semanas complicadas, con dos desplazamientos a Huesca y Leganés. Víctor Fernández afirmó que no será tarea fácil, pero nunca se sabe y puede haber sorpresas: «Esto es complicado. Llega el Oviedo y le gana en Elche y después empata con el Mirandés. El Levante llevaba buena racha y pierde con el Amorebieta. Estamos capacitados para ganar en Huesca, sin ninguna duda. El Elche está por encima de la media de Segunda y hemos conseguido un empate».