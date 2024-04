"Yo también me he quedado con más ganas de Marc Aguado"

¿Cómo lo lleva?

Pues está siendo una temporada muy difícil, la verdad. Es la primera vez en toda mi carrera que no estamos cumpliendo con los objetivos y eso es una carga emocional importante en el día a día.

Cuesta sonreír, ¿no?

Es que está siendo un año muy duro y todos estamos sufriendo mucho. Queremos lo mejor para el Zaragoza y los que somos de aquí lo llevamos aún peor. La dinámica provoca que el día a día sea muy difícil tanto en el campo de entrenamiento como fuera.

¿Es de los que se llevan la zozobra a casa?

Siempre he sido una persona que ha sabido diferenciar el ámbito profesional del personal, pero este año me está costando más. Soy de aquí y del Zaragoza y duele la situación en la que se encuentra el equipo cuando, además, todo mi entorno también es del Zaragoza. Es duro ver que amigos míos que también son aficionados lo están pasando mal por una situación en la que tú estás involucrado. Duele mucho.

A ese entorno del que habla pertenece su padre (Xavi Aguado), una leyenda del club. Sus conversaciones y reflexiones serán para grabarlas…

Él siempre me apoya y está encima de mí para intentar discernir un poco, pero está claro que no está siendo un buen año para nadie, desde luego.

¿A qué recurre en este tipo de situaciones? En el Andorra había un psicólogo en el organigrama del primer equipo pero aquí esa figura lleva años suprimida.

Recurro desde hace años a esa ayuda externa y para mí es esencial. A día de hoy, todos los futbolistas acuden a ello no necesariamente porque estén mal, sino porque es una herramienta que viene vien para desahogarte, o hablar de cosas de las que quizás no puedes hablar con nadie y te ayuda a despejarte y a salir nuevo de ahí.

"Es la temporada más dura y difícil de mi vida. Todos los días me pregunto por qué estamos así"

La pregunta del millón: ¿Por qué está así el Zaragoza también este curso?

Si le soy sincero, me hago esa pregunta todos los días. Los jugadores sufrimos mucho y está claro que lo que más nos gusta es ganar partidos por nosotros y por la gente. Nos dejamos la piel en cada entrenamiento y en cada encuentro y ver que las cosas no salen te genera frustración porque no entendemos por qué.

Lejos queda aquel ‘Moverse, maños, moverse’ de comienzos de temporada, cuanto todo pintaba tan bien. ¿En qué momento se fue todo al traste?

No sé decirle. Es la primera vez que vivo una situación así en la que se tienen que cambiar entrenadores y hemos hablado mucho sobre eso porque nos duele. Somos conscientes de que son personas que nos han tratado muy bien y que se han portado genial con nosotros y, al final, los destituyen porque no pueden despedirnos a todos. Sabemos que los culpables somos nosotros y no tanto el entrenador que haya en ese momento.

Con La Romareda coreando su nombre…

Ya le digo que es la temporada más difícil de toda mi vida, pero todo en la vida sirve para corregir errores, aprender y mejorar. Hay que mirar siempre adelante.

"Soy la persona más crítica que existe conmigo mismo y sé que he pasado momentos buenos y malos, pero nunca he perdido la confianza en mis posibilidades. Ahora estoy en un buen momento"

¿Tiene miedo?

No sé si miedo, pero sí preocupación por el hecho de que las cosas no están saliendo como queremos y tenemos que ganar ya para calmar un poco las aguas y acabar la temporada de forma tranquila.

Llega el derbi más igualado de todos. Empatados a puntos y a la misma distancia del pozo.

Tenemos claro que debemos ir a Huesca a dejarnos la piel. Será un partido muy difícil y seguramente no tendrá nada que ver con ningún otro que hayamos disputado porque hay en juego algo distinto a lo que hay en cualquier otro. Pero estamos concienzados de que hay que darlo todo para ganar y asestar un golpe encima de la mesa.

Su primer derbi…

Cualquier niño que entra de pequeño a la Ciudad Deportiva sueña con disputar un derbi así. Es algo muy especial y tengo muchas ganas de que llegue, poder hacer un gran partido y, sobre todo, ganar.

¿El que pierda saldrá muy tocado?

Hay que pensar en ganar cada partido.

¿Cómo está físicamente? Ante el Elche no pudo acabar el encuentro…

Bien, bien. Simplemente fue el primer día de mucho calor y es verdad que corrimos mucho en la primera parte y tenía los gemelos agarrotados.

Seguramente, fue uno de sus mejores partidos del curso. ¿Cómo se ve ahora?

Está claro, insisto, que la temporada está siendo difícil y a cada jugador le pesa mucho la inercia del equipo. Soy la persona más crítica que existe conmigo mismo y sé que he pasado momentos buenos y malos, pero nunca he perdido la confianza en mis posibilidades. Ahora estoy en un buen momento y dispuesto a ayudar al equipo lo máximo posible.

¿Entiende a los que se están quedando con hambre de Marc Aguado?

Cada persona puede opinar lo que quiera sobre mí, pero es que yo también me he quedado con más ganas de mí. Y en eso trabajo cada día para sacar todo lo que tengo dentro y que dure la mayor cantidad de tiempo posible. Me esfuerzo al máximo cada día para que nadie me pueda reprochar nada en este sentido.

Once años seguidos en Segunda y lo mejor que puede pasar es que haya un duodécimo. La gente está abrasada…

Está claro que no estamos luchando por el objetivo que deseábamos, pero es que no tengo ninguna explicación que darle a lo que estoy viviendo porque creo que es inexplicable. Mire, no ha habido un solo entrenamiento en el que una persona haya bajado los brazos y se haya dejado ir, pero el fútbol es caprichoso y, si una cosa va mal, luego puede ir todo a peor, pero no queda otra que levantarse y seguir.

¿Qué dice Víctor?

Cuando llegó nos comentó que jugábamos cohibidos y que había jugadores que no estaban sacando todo lo que tienen dentro. Me pidió que fuera yo, el Marc Aguado que él conoce, y que tenga la suficiencia defensiva que siempre he tenido para intentar anticiparme y robar balones. Y con el balón trate de dar salida limpia e intente ser más vertical y no tan horizontal como venía siendo en el Andorra. Y yo soy una esponja para tratar de hacer todo lo que me pide.

¿Qué es lo mejor de Marc y qué se impone mejorar cuanto antes?

Tengo muchas cosas que mejorar. De lo que más contento estoy es de la lectura defensiva que tengo para intentar anticiparme y saber dónde va a ir el pase un segundo antes que el rival. Y ya le digo que me quedan muchas cosas que mejorar, como ver más lejos y no solo al compañero que tengo más cerca. Es cierto que vengo de tres años en que me pedían una cosa y cambiar de un día para otro no es sencillo, pero, aunque lleva su tiempo, creo que ahora hago cosas que antes no hacía

¿Qué le dice la gente?

La gente es increíble. En la calle o al salir del estadio solo tienen buenas palabras hacia mí y eso se valora mucho cuando los jugadores no estamos dando lo que deberíamos dar y las cosas no están saliendo. Eso hace que intentes con todas tus fuerzas darle la vuelta a todo lo antes posible.

Pocos conocen mejor a Bakis que Marc Aguado. ¿Cómo está?

Lo está pasando muy mal. Le estamos dando mucho cariño porque lo necesita y está siendo una temporada muy difícil para él. Ha tenido tramos de una continuidad pero cuando tuvo esa lesión tan compleja estuvo mucho tiempo parado y sin actividad. La necesidad del equipo obligó a que entrara poco a poco y acortar todo y físicamente no está en su mejor momento. Yo lo conozco y ahora no está ni al 50% físicamente, es entendible. Recuerdo que en la primera jornada había entrenado dos días tras haber estado mucho tiempo lesionado y es un jugador que, por su corpulencia, necesita estar bien. En los entrenamientos lo vemos cada vez mejor y espero que pueda darle la vuelta a la situación porque lo necesita y el equipo a él.

¿Qué dice él?

Es muy autocrítico y sabe que las cosas no le están saliendo bien, pero le doy mi palabra de que trabaja mucho para darle la vuelta a esto y se lo deja todo en los entrenamientos para ayudar.

¿A quién le dolió más la pitada que le tributó la grada el domingo, a él o a usted?

Me dolió mucho porque entiendo que las cosas no le están saliendo, pero ha hecho mucho esfuerzo para estar aquí y volver a jugar antes incluso de lo que le habían recomendado. Entiendo a la gente y no puedo pedirle paciencia porque nos estamos jugando la vida, pero doy mi palabra de que Sinan lo está dando todo para estar bien lo antes posible.

"Me dolió mucho la pitada a Bakis porque entiendo que las cosas no le están saliendo, pero ha hecho mucho esfuerzo para estar aquí y volver a jugar antes incluso de lo que le habían recomendado"

¿Cree que su relación con la grada es reconducible?

He conocido a muchos jugadores que han estado en La Romareda a los que no les ha ido bien al principio y al final la cosa ha sido distinta. A él le digo que un gol lo cambia todo y que él es capaz de marcar uno tras otro y eso puede cambiarle la vida. Sabe que el Zaragoza es un club increíble en el que, si las cosas están bien, el que más disfruta es el futbolista. Le he visto trabajar más este año que el pasado en el Andorra y eso dice mucho de las ganas que tiene de darle la vuelta.

¿Qué ha aprendido este año?

A valorar mucho cuando las cosas van bien y ganas aunque no te lo merezcas. Cuando estás en una dinámica negativa recuerdas cuando las cosas iban bien y valoras ser feliz y una semana tranquila de entrenamientos esperando con ganas el partido. Disfrutar, eso se echa de menos.

¿Cómo se imagina el derbi?

Si nos dejamos todo en el campo y damos el máximo de cada uno, creo que futbolísticamente tenemos más aspectos significativos que el Huesca. Sigo creyendo que, hombre a hombre, somos un equipazo y hay que ir a por los tre puntos desde el principio. Al menos, que no haya nada que reprocharnos en cuanto a darlo todo.

"Si nos dejamos todo en el campo y damos el máximo de cada uno, creo que futbolísticamente tenemos más aspectos significativos que el Huesca. Tenemos que ir a partirnos la cara y volver con los tres puntos"

Pero el Zaragoza no gana fuera de casa desde hace medio año…

Y eso que hemos hecho mejores partidos fuera que en casa en algunos casos. Pero ya sabemos cómo es esta categoría. Tenemos que ir a partirnos la cara a Huesca y volver con los tres puntos.

¿Tanto tiempo sin ganar como visitante afecta al afrontar un partido?

Lo que es una pasada es que siempre hay zaragocistas en las gradas vayas donde vayas. Cuando sales a calentar y los ves ahí te entran unas ganas locas de ganar y devolverles lo que nos dan, pero el fútbol es así. Lo sentimos mucho por ellos.

"Es en una situación así cuando te das cuenta de que lo darías todo por este escudo. Si ahora me dicen que me lesione y que el equipo ganará lo que queda, lo haría ahora mismo"

¿En este tipo de situaciones el zaragocismo ayuda o pesa?

Sabía que era zaragocista y que es el club y el equipo de mi vida, pero es en una situación así cuando te das cuenta de que lo darías todo por este escudo. Si ahora me dicen que me lesione y que el equipo ganará lo que queda, lo haría ahora mismo. Mis sueños solo pasan por ganar el sábado.

¿Se salvará el Zaragoza?

Sí.?

Suscríbete para seguir leyendo