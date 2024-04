A ver quién manda aquí. Jair y Pulido, los galones del derbi

De derbis saben como pocos. De hecho, nadie más de los que actualmente integran las plantillas de Real Zaragoza y SD Huesca ha jugado más partidos de esta índole que ellos. Jair Amador y Jorge Pulido, capitanes de ambos equipos (el hispano-luso mientras Cristian no salga de inicio), serán dos de los principales protagonistas de un choque que volverá a enfrentar a dos grandes amigos desde que compartieron el centro de la defensa azulgrana cuando el ahora zaragocista jugaba en tierras altoaragonesas.

Ahora, muchas cosas han cambiado, pero ambos siguen luciendo galones. Pulido en el Huesca, donde ha echado raíces y es uno de los ídolos de la grada. Jair, en un Zaragoza en el que, tras una irregular temporada, ha recuperado la titularidad desde que Víctor Fernández tomó las riendas. Y el duelo se las trae. Porque ambos equipos afrontan la batalla con la amenaza de un descenso situado a cinco puntos, lo que añade aún más relevancia a un derbi que dirimirá quién manda aquí. Y que, sobre todo, dejará muy tocado al que caiga derrotado, si es que alguien lo hace.

Será el décimo derbi de Jair. Cristian (6) ha jugado más con la camiseta del Zaragoza, pero los cinco disputados por el central como blanquillo se unen a los cuatro en los que había tomado parte cuando era futbolista del Huesca. Y el balance está lejos de ser positivo. Una sola victoria (3-1 en la 17-18) y tres derrotas (1-0 en La Romareda en la 16-17 y en la 17-18 y 2-3 en El Alcoraz en la 16-17) como azulgrana y un triunfo (3-0 en la 22-23), tres empates (sin goles en la 21-22 y 1-1 esa misma campaña en el duelo de la segunda vuelta disputado en El Alcoraz y en el jugado allí mismo el curso pasado) y una derrota (0-2 el pasado mes de diciembre) desde que llegó a La Romareda. En total, dos victorias, tres empates y cuatro caídas.

Mejor le han ido las cosas a Pulido, que ha salido airoso en la mitad (4) de sus ocho derbis anteriores. Solo dos derrotas (3-0 el curso pasado y 1-0 en la 17-18), otros tantos empates (sin goles en la 21-22 y el 1-1 en El Alcoraz de la pasada campaña) y las cuatro victorias logradas en la 17-18 (3-1), 19-20 (2-1 y 0-1) y el 0-2 de la primera vuelta de la temporada actual y que supuso la destitución de Fran Escribá como entrenador del Zaragoza.

Muchas caras nuevas

Ambos serán, en todo caso, de los pocos que repetirán respecto al último derbi disputado en Huesca, hace alrededor de un año. La profunda remodelación sufrida por la plantilla zaragocista el pasado verano propicia que, de hecho, solo el central luso y Francés repitan, previsiblemente, respecto al once inicial que formó la pasada campaña en El Alcoraz. Entonces, la alineación blanquilla la completaron Cristian, Gámez (el lateral podría ser de la partida si Víctor decide dar continuidad al rombo), Nieto, Francho (ambos lesionados), Vada, Zapater, Giuliano Simeone, Bebé y Puche. Estos cinco últimos ya no figuran en una plantilla en la que solo Lluís López volverá a estar presente en la citación respecto a los convocados el curso pasado. También Pau Sans, que al igual que López no jugó, podría repetir. El resto de los que viajaron (Ratón, Bermejo, Eugeni, Alarcón, Gueye, Manu Molina, Quinteros, Fuentes y Larrazabal) ya no pertenecen a la disciplina zaragocista.

Tampoco habrá muchos que repitan en un Huesca en el que Pulido y Sielva podrían ser los únicos si es que Valentín, tocado, no se recupera a tiempo, y si Jeremy Blasco no es de la partida. El portero Andrés, Florian Miguel, Timor y Juan Carlos, titulares en la 22-23, ya no están en el club mientras que Joaquín y Obeng, en principio, serán suplentes.

Pero el incesante vaivén en el Zaragoza es más acusado. De hecho, medio equipo cambiará respecto al duelo de la primera vuelta jugado en La Romareda. Jair, Mouriño, Lecoeuche, Valera y Azón fueron titulares entonces y también lo serán el sábado, mientras que Rebollo, Borge, Francho (ambos lesionados), Bermejo, Grau y Enrich formaron en la foto entonces pero, seguramente, no ahora.

