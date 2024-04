Marcos Cuenca entrará en la convocatoria del Real Zaragoza para el derbi

Sin dar ninguna pista sobre el once ni si sobre mantendrá o no el rombo, sí desveló que Marcos Cuenca va a entrar seguro en la convocatoria y que no estará Pau Sans «para no dejarle dos semanas seguidas sin jugar con el filial». Y si se lleva al autor del hat-trick que dio la última victoria al Deportivo Aragón es porque cree que un jugador de sus características «va a ser necesario porque es agresivo, va bien al espacio y está de dulce. Puede ser muy aprovechable a lo largo del partido», explicó el entrenador del Real Zaragoza en la previa.

Además, Víctor destacó la capacidad competitiva de Cristian Álvarez, que también ha vuelto con el grupo, y la evolución de Carlos Nieto. «Ha mejorado mucho y ha ido aumentando las cargas de trabajo. Hoy ya ha estado activo en el partidillo final, no ha sido un comodín. Aún le falta pero ya se va viendo la luz», explicó en la sala de prensa. El técnico ha podido recuperar sin mayores problemas a todos los futbolistas que terminaron con molestias físicas el pasado domingo.